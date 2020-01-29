СМИ: в ДРК пятнадцать человек погибли при нападении боевиков

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. По меньшей мере пятнадцать мирных жителей погибли в результате атак боевиков на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает местное издание Actualite.
По данным газеты, атаки произошли во вторник и в среду. Отмечается, что нападения на два поселка произошли на территории Бени (провинция Северное Киви), предположительно, их совершили боевики из группировки ADF. В результате атак скончались 15 человек.
Группировка Союзные демократические силы (ADF) была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды. В группу повстанцев входят оппозиционные действующему президенту Уганды Йовери Мусевени силы и исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической. ООН же обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей в период с 2014 года.
В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической группировке "Исламское государство"*. В апреле 2019 года ИГ* впервые взяла ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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