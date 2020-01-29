СМИ: в ДРК пятнадцать человек погибли при нападении боевиков

По данным газеты, атаки произошли во вторник и в среду. Отмечается, что нападения на два поселка произошли на территории Бени (провинция Северное Киви), предположительно, их совершили боевики из группировки ADF. В результате атак скончались 15 человек.

В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической группировке "Исламское государство"*. В апреле 2019 года ИГ* впервые взяла ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).