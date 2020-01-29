Корпорация МСП провела презентацию "Зеркального реестра проверок"

ИВАНОВО, 29 янв – РИА Новости. Корпорация МСП в рамках форума "Государственная поддержка бизнеса" в среду в Иванове провела сессию, посвященную реализации мер господдержки малых и средних компаний, где презентовала "Зеркальный реестр проверок".

"Зеркальный реестр проверок" - новый механизм обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении.

"Зеркальный реестр проверок" создан на портале Бизнес-навигатора МСП в целях исполнения поручения президента РФ по итогам форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" в октябре 2018 года.

"Одной из ключевых целей разработки "Зеркального реестра проверок" является обеспечение возможности направления субъектами МСП обратной связи о результатах проверок в генеральную прокуратуру РФ для мер прокурорского реагирования и в контрольно-надзорные органы. На основе аналитики, собранной с помощью функционала "Зеркального реестра проверок", контрольно-надзорными органами будут разработаны пошаговые руководства для предпринимателей в целях профилактики нарушений и обеспечения подготовки предпринимателей к проведению контрольно-надзорных мероприятий", - сообщил на презентации представитель корпорации.