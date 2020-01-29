Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T17:44+0300
https://ria.ru/20200129/1564020593.html
Хуситы заявили о нанесении ударов по объектам Saudi Aramco
https://cdn23.img.ria.ru/images/155970/95/1559709549_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_cb3d64c0b7e73cfbff9fc2294dafd033.jpg
РИА Новости

Хуситы заявили о нанесении ударов по объектам Saudi Aramco

16:43 29.01.2020 (обновлено: 17:44 29.01.2020)
2730
© РИА НовостиТабличка на объекте Saudi Aramco
Табличка на объекте Saudi Aramco
© РИА Новости
Табличка на объекте Saudi Aramco. Архивное фото
ДОХА, 29 янв — РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли ракетные удары по объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco и двум аэропортам.

"В ответ на воздушные вражеские атаки ракетные и военно-воздушные силы провели крупные операции по нанесению ударов по объектам Saudi Aramco в Джизане (юго-запад Саудовской Аравии. — Прим. ред.) и аэропортам в Абхе и Джизане, а также по саудовской военной базе в Хамис Мушит и чувствительным целям в глубине саудовской территории большим числом ракет и беспилотников", — говорится в сообщении от имени вооруженных сил хуситов, опубликованном в Telegram.

Повстанцы-хуситы
27 декабря 2019, 14:01
Хуситы нанесли ракетный удар по военному лагерю в Саудовской Аравии
В сентябре прошлого года хуситы взяли на себя ответственность за атаку на объекты Saudi Aramco. Тогда Cаудовская Аравия была вынуждена сократить производство нефти более чем вдвое.
В Йемене с 2014 года продолжается военное противостояние между сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, и хуситами. В ответ на удары по позициям хуситов на севере Йемена мятежники постоянно подвергают ракетным обстрелам города на юго-западе королевства.
Автомобиль скорой помощи в Йемене
18 января, 22:45
В Йемене при ракетном обстреле казармы погибли 24 военных
6902316
Обсудить 0
Saudi AramcoСаудовская АравияЙеменВ мире
Рекомендуем
Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни
Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Путин снял с должности главу Чувашии
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Леонид Кравчук
В РВИО слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера назвали бредом
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
В здании ОПЕК в Вене
Бомба для ОПЕК: начинается новый передел мирового рынка нефти
Андрей Алабушев
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Пентагон
Как пилят в Америке: обнаружена "черная дыра коррупции"
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53Пассажиров опрокинувшегося рейсового автобуса отправили в Волгоград
18:48В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
18:46В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
Лента новостейМолния