Хуситы заявили о нанесении ударов по объектам Saudi Aramco

"В ответ на воздушные вражеские атаки ракетные и военно-воздушные силы провели крупные операции по нанесению ударов по объектам Saudi Aramco в Джизане (юго-запад Саудовской Аравии. — Прим. ред.) и аэропортам в Абхе и Джизане, а также по саудовской военной базе в Хамис Мушит и чувствительным целям в глубине саудовской территории большим числом ракет и беспилотников", — говорится в сообщении от имени вооруженных сил хуситов, опубликованном в Telegram.