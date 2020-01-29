Хуситы заявили о нанесении ударов по объектам Saudi Aramco

ДОХА, 29 янв — РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли ракетные удары по объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco и двум аэропортам.
"В ответ на воздушные вражеские атаки ракетные и военно-воздушные силы провели крупные операции по нанесению ударов по объектам Saudi Aramco в Джизане (юго-запад Саудовской Аравии. — Прим. ред.) и аэропортам в Абхе и Джизане, а также по саудовской военной базе в Хамис Мушит и чувствительным целям в глубине саудовской территории большим числом ракет и беспилотников", — говорится в сообщении от имени вооруженных сил хуситов, опубликованном в Telegram.
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В сентябре прошлого года хуситы взяли на себя ответственность за атаку на объекты Saudi Aramco. Тогда Cаудовская Аравия была вынуждена сократить производство нефти более чем вдвое.
В Йемене с 2014 года продолжается военное противостояние между сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, и хуситами. В ответ на удары по позициям хуситов на севере Йемена мятежники постоянно подвергают ракетным обстрелам города на юго-западе королевства.
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