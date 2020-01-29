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Глава "Опоры" заявил, что поправки к Конституции защитят крымчан
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РИА Новости

Глава "Опоры" заявил, что поправки к Конституции защитят крымчан

16:43 29.01.2020 (обновлено: 16:44 29.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России Александр Калинин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Александр Астафьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Поправки к Конституции РФ позволят защитить права крымчан от влияния западных санкций, заявил глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", член рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Александр Калинин.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.
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"В последний год, к сожалению, сложилась практика, когда те или иные международные и национальные институты пытаются вмешиваться в права, которые гарантированы гражданам Российской Федерации, причем на нашей территории. Поэтому настало время на уровне конституции пресечь любые попытки вмешательства в основные права наших граждан. Это позволит не допустить того, чтобы толкование какого-то международного права ущемляло в правах граждан нашей страны. Для Крыма и Севастополя – это тем более актуально. Здесь очень многих людей, в свое время те же европейские институты ввели под санкции", - сказал журналистам Калинин.
По его мнению, требования международных институтов не должны иметь вверх над конституцией страны.
"Это позволит защитить права крымчан. Нормы нашего права, которые гарантируют свободу человека, в том числе защиту прав собственности, должны быть незыблемы", - подчеркнул Калинин.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Александр КалининКонституция РФВладимир ПутинОрганизация "Опора России"Общество
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