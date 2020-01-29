Глава "Опоры" заявил, что поправки к Конституции защитят крымчан

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.

"В последний год, к сожалению, сложилась практика, когда те или иные международные и национальные институты пытаются вмешиваться в права, которые гарантированы гражданам Российской Федерации, причем на нашей территории. Поэтому настало время на уровне конституции пресечь любые попытки вмешательства в основные права наших граждан. Это позволит не допустить того, чтобы толкование какого-то международного права ущемляло в правах граждан нашей страны. Для Крыма и Севастополя – это тем более актуально. Здесь очень многих людей, в свое время те же европейские институты ввели под санкции", - сказал журналистам Калинин.

По его мнению, требования международных институтов не должны иметь вверх над конституцией страны.

"Это позволит защитить права крымчан. Нормы нашего права, которые гарантируют свободу человека, в том числе защиту прав собственности, должны быть незыблемы", - подчеркнул Калинин.