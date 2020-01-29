Самарский чиновник извинился за высказывания об инвалидах

"Уважаемые жители Самарской области, я приношу свои извинения за резкое высказывание в соцсетях о том, что "таких граждан уже пора привлекать к ответственности с реальным сроком лишения свободы", - написал Драч в своем аккаунте в Twitter.

Он пояснил, что в его высказываниях речь шла о том, что необходимо бороться со случаями незаконного установления инвалидности при отсутствии на то законных критериев. "Все сотрудники, которые были в этом задействованы, давно не работают в системе медико-социальной экспертизы, и некоторые понесли за это уголовное наказание", - уточнил Драч.