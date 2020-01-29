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Власти готовы помочь в переговорах аэропорта "Платов" с "Победой"
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РИА Новости

Власти готовы помочь в переговорах аэропорта "Платов" с "Победой"

16:34 29.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Министерство транспорта Ростовской области готово содействовать в переговорах между представителями аэропорта "Платов" и авиакомпании "Победа", которая планирует прекратить полеты в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
Ранее источник в группе "Аэрофлот" сообщил агентству, что "Победа" с апреля перестанет выполнять все рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого увеличения ростовским и самарским аэропортами цен на наземное обслуживание в летнем расписании полетов 2020 года. При этом в пресс-службе холдинга "Аэропорты Регионов" заявили, что причина - не рост тарифов аэропортов, а прекращение действия программы скидок для лоукостера. Скидки предоставляются авиакомпаниям при открытии новых маршрутов и наращивании пассажиропотока, а в последний год "Победа" не выполняла данные условия, уточнили в холдинге.
По словам Иванова, данная ситуация - вопрос двух хозяйствующих субъектов. "Мы, со своей стороны, заинтересованы, чтобы у наших пассажиров, прежде всего, жителей Ростовской области, была возможность выбора из всей палитры предложений, расценок, тарифов. Поэтому мы готовы для этого переговорного процесса создавать наиболее благоприятные условия", - сказал Иванов.
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Он уточнил, что если потребуется, минтранс региона готов предоставить площадку для того, чтобы стороны между собой договорились. "Надеемся, что этот переговорный процесс завершится в нормальном ключе в части возможности полетов, в том числе и по этим маршрутам", - сказал министр.
Вместе с тем, он заметил, что "Победа" сегодня работает на достаточно востребованных направлениях, и "при необходимости, они могут быть заполнены другими авиакомпаниями".
"Победа" в летнем расписании полетов планировала выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Москву и Санкт-Петербург, из Самары - в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Сейчас лоукостер летает из этих городов в Москву и Санкт-Петербург.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
Вчера, 11:30
Источник: "Победа" с апреля прекратит полеты в Ростов-на-Дону и Самару
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Андрей Иванов (заместитель министра финансов РФ)Аэропорты регионовАэрофлотМоскваСочиРостов-на-ДонуЭкономика
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