Власти готовы помочь в переговорах аэропорта "Платов" с "Победой"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Министерство транспорта Ростовской области готово содействовать в переговорах между представителями аэропорта "Платов" и Министерство транспорта Ростовской области готово содействовать в переговорах между представителями аэропорта "Платов" и авиакомпании "Победа" , которая планирует прекратить полеты в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Ранее источник в группе "Аэрофлот" сообщил агентству, что "Победа" с апреля перестанет выполнять все рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого увеличения ростовским и самарским аэропортами цен на наземное обслуживание в летнем расписании полетов 2020 года. При этом в пресс-службе холдинга "Аэропорты Регионов" заявили, что причина - не рост тарифов аэропортов, а прекращение действия программы скидок для лоукостера. Скидки предоставляются авиакомпаниям при открытии новых маршрутов и наращивании пассажиропотока, а в последний год "Победа" не выполняла данные условия, уточнили в холдинге.

По словам Иванова, данная ситуация - вопрос двух хозяйствующих субъектов. "Мы, со своей стороны, заинтересованы, чтобы у наших пассажиров, прежде всего, жителей Ростовской области, была возможность выбора из всей палитры предложений, расценок, тарифов. Поэтому мы готовы для этого переговорного процесса создавать наиболее благоприятные условия", - сказал Иванов.

Он уточнил, что если потребуется, минтранс региона готов предоставить площадку для того, чтобы стороны между собой договорились. "Надеемся, что этот переговорный процесс завершится в нормальном ключе в части возможности полетов, в том числе и по этим маршрутам", - сказал министр.

Вместе с тем, он заметил, что "Победа" сегодня работает на достаточно востребованных направлениях, и "при необходимости, они могут быть заполнены другими авиакомпаниями".