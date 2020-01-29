﻿Путин отметил активность баварских компаний в России

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром федеральной земли Бавария в ФРГ Маркусом Зедером отметил активность баварских компаний в РФ.
"С Москвой у Баварии всегда были добрые отношения. Должен отметить, что и у меня всегда были очень добрые и товарищеские, и деловые отношения с вашими предшественниками. И это не случайно", - сказал Путин.
Он отметил, что представители Баварии активно очень работают в России еще с 1995 года.
"Достаточно сказать, что, по-моему, каждая пятая немецкая компания, работающая в России - она баварского происхождения, и более половины всех крупных инвестиций германских в российскую экономику как раз организованы компаниями, зарегистрированными в Баварии", - добавил российский президент.
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