Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T16:31+0300
https://ria.ru/20200129/1564020180.html
Власти Парагвая заподозрили коронавирус у иностранца, сообщили СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/156393/22/1563932269_0:264:3024:1965_1036x0_80_0_0_fad8728ec892f2d78ac61dab7e876f9a.jpg
РИА Новости

Власти Парагвая заподозрили коронавирус у иностранца, сообщили СМИ

16:31 29.01.2020
212
© REUTERS / cnsphotoДезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
© REUTERS / cnsphoto
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 янв - РИА Новости. Иностранец, проживающий в Парагвае, находится под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус, некоторое время назад он побывал в Китае, сообщает телеканал ABC со ссылкой на главу Минздрава страны Хулио Массолени.
"Этот человек последовал рекомендациям и связался с министерством, чтобы предупредить, что побывал в Китае и что его состояние вызывает беспокойство. Оперативно специалисты приехали к нему домой, оказали помощь и взяли анализы, которые отправили в США. Ожидаем результатов в течение 5-6 дней", - приводит ABC слова министра.
Мужчина средних лет прибыл из Испании. Он провел новый год в Европе, затем в начале января побывал в Китае, а затем вернулся в Испанию, откуда и полетел в Парагвай. Иностранец не был в Ухане.
Пассажиры рейса, которым он прилетел из Испании, также находятся в контакте с властями.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
07:37
Эксперт назвал возможные сроки появления коронавируса в России
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПарагвайКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Медицинская сестра в больнице
В Израиле у мужчины и двух детей заподозрили коронавирус
Судан
В Судане двух прибывших из Китая проверят на наличие коронавируса
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур
В Сингапуре число случаев заражения коронавирусом выросло до десяти
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ рекомендовала готовиться к "завезенным случаям" коронавируса
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Эффект от карантина Уханя будет заметен к 8 февраля, считает эксперт
Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
Граждан ФРГ после эвакуации из Китая поместят под карантин на 15 дней
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
На юге Китая выявили три случая заражения коронавирусом
Листы с денежными купюрами
Гарантии Корпорации МСП в Ивановской области превысили 6 млрд рублей
Туристы в травертинах в Памуккале
В Турции оценили влияние нового коронавируса на туристическую отрасль
Самолет авиакомпании Якутия
Пассажирам "Якутии" предложили без штрафов вернуть авиабилеты в Харбин
Люди в защитных медицинских масках
На юге Китая выявили случаи заражения коронавирусом у иностранцев
Женщины в масках
В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
Люди в защитных медицинских масках
В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Владивосток
Власти Владивостока рекомендовали ограничить турпоток из АТР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53Пассажиров опрокинувшегося рейсового автобуса отправили в Волгоград
18:48В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
18:46В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
Лента новостейМолния