Власти Парагвая заподозрили коронавирус у иностранца, сообщили СМИ

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 янв - РИА Новости. Иностранец, проживающий в Иностранец, проживающий в Парагвае , находится под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус , некоторое время назад он побывал в Китае, сообщает телеканал ABC со ссылкой на главу Минздрава страны Хулио Массолени.

"Этот человек последовал рекомендациям и связался с министерством, чтобы предупредить, что побывал в Китае и что его состояние вызывает беспокойство. Оперативно специалисты приехали к нему домой, оказали помощь и взяли анализы, которые отправили в США. Ожидаем результатов в течение 5-6 дней", - приводит ABC слова министра.

Мужчина средних лет прибыл из Испании. Он провел новый год в Европе, затем в начале января побывал в Китае, а затем вернулся в Испанию, откуда и полетел в Парагвай. Иностранец не был в Ухане.

Пассажиры рейса, которым он прилетел из Испании, также находятся в контакте с властями.