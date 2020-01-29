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Политолог рассказал о реакции немецкой прессы на его книгу про Путина
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РИА Новости

Политолог рассказал о реакции немецкой прессы на его книгу про Путина

16:30 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Немецкий биограф Владимира Путина, политолог и журналист Александр Рар, написавший книгу "2054: код Путина" ("2054: Putin decodiert") на немецком языке, рассказал российским журналистам о реакции прессы Германии на нее.
Книга Александра Рара "2054: код Путина" ("2054: Putin decodiert") на немецком языке вышла в 2018 году. Презентация этого издания, переведенного на русский язык, состоялась в среду в МИА "Россия сегодня". По словам автора, первое издание книги было быстро распродано.
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"На своих выступлениях я чувствовал большой интерес к этому всему. Пресса в Германии, которая настроена к России хорошо, зацепилась за эту книгу, были очень хорошие рецензии. В консервативных источниках, как ни странно, тоже были рецензии. Книга много обсуждалась в интернете, на Amazon. Но либеральная пресса ее просто умалчивала", - рассказал журналистам Рар.
По словам немецкого биографа, вражда с представителями местной либеральной прессы у него началась во время украинского кризиса, когда он оказался "неким диссидентом" в Германии.
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"Я 20 лет проработал в исследовательском институте Германского совета внешней политики, делал громадные усилия построения мостов, а потом пришло время 2013-2014 годов, когда немецкие элиты сказали, что им эти мосты не нужны, Россия оказалась врагом, начала побеждать американско-польская точка зрения в Германии – о том, что нужно строить будущую Европу без России. Я просто остался не у дел", - рассказал политолог.
"Не ожидал, что такой поворот возможен в Германии. Сейчас ситуация улучшается. Но одно время мне было даже сложно писать, не только мне, но и всем с такой карьерой, которые строили позитив, а не негатив. И поэтому у меня есть, к сожалению, вражда с представителями некоторых изданий либеральной прессы Германии", - пояснил Рар.
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Александр РарВладимир ПутинГерманияРоссияВ мире
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