Политолог рассказал о реакции немецкой прессы на его книгу про Путина

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Немецкий биограф Немецкий биограф Владимира Путина , политолог и журналист Александр Рар , написавший книгу "2054: код Путина" ("2054: Putin decodiert") на немецком языке, рассказал российским журналистам о реакции прессы Германии на нее.

Книга Александра Рара "2054: код Путина" ("2054: Putin decodiert") на немецком языке вышла в 2018 году. Презентация этого издания, переведенного на русский язык, состоялась в среду в МИА "Россия сегодня". По словам автора, первое издание книги было быстро распродано.

"На своих выступлениях я чувствовал большой интерес к этому всему. Пресса в Германии, которая настроена к России хорошо, зацепилась за эту книгу, были очень хорошие рецензии. В консервативных источниках, как ни странно, тоже были рецензии. Книга много обсуждалась в интернете, на Amazon. Но либеральная пресса ее просто умалчивала", - рассказал журналистам Рар.

По словам немецкого биографа, вражда с представителями местной либеральной прессы у него началась во время украинского кризиса, когда он оказался "неким диссидентом" в Германии.

"Я 20 лет проработал в исследовательском институте Германского совета внешней политики, делал громадные усилия построения мостов, а потом пришло время 2013-2014 годов, когда немецкие элиты сказали, что им эти мосты не нужны, Россия оказалась врагом, начала побеждать американско-польская точка зрения в Германии – о том, что нужно строить будущую Европу без России. Я просто остался не у дел", - рассказал политолог.