Власти Татарстана рассказали об ущербе от пожара в школе

КАЗАНЬ, 29 янв - РИА Новости. Учебный корпус гимназии №7 в Бугульме, где в среду днем произошел пожар, не пострадал, после проветривания, 31 января занятия продолжатся в обычном режиме, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы Бугульминского муниципального района Марина Сагитова.
По данным ГУМЧС России по Татарстану, сообщение о возгорании в гимназии №7, по улице Мусы Джалиля, 37 в Бугульме поступило в 13.36. Произошел крупный пожар на кровле школы. Пожар удалось оперативно локализовать на площади 525 квадратных метров. Благодаря чётким действиям администрации учебного заведения из здания гимназии эвакуировались самостоятельно 850 человек, из них 54 человека персонала. Погибших и пострадавших нет.
"По информации управления образованием Бугульминского муниципального района, учебный корпус гимназии №7 во время пожара не пострадал. Очагом стал пристрой спортивного зала – отдельно стоящее помещение", - сказала Сагитова.
По информации собеседницы агентства, завтра, 30 января для учеников гимназии запланированы экскурсионные мероприятия, в это время все помещения образовательного учреждения будут проветрены от дыма. По ее словам, 31 января гимназия продолжит работу в обычном режиме.