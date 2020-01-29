Власти Татарстана рассказали об ущербе от пожара в школе

"По информации управления образованием Бугульминского муниципального района, учебный корпус гимназии №7 во время пожара не пострадал. Очагом стал пристрой спортивного зала – отдельно стоящее помещение", - сказала Сагитова.

По информации собеседницы агентства, завтра, 30 января для учеников гимназии запланированы экскурсионные мероприятия, в это время все помещения образовательного учреждения будут проветрены от дыма. По ее словам, 31 января гимназия продолжит работу в обычном режиме.