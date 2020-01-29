В Ливане арестовали рекордную партию гашиша

"Группа сотрудников разведки сегодня утром провела спецоперацию в поселении Бавади в Бекаа в доме гражданина А.З., который был задержан по обвинению в приготовлении наркотического средства - гашиша и его распространении. В районе дома преступника было обнаружено 5 тонн готового вышеупомянутого средства, несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, три транспортных средства без документов и 20 тонн масла гашиша с оборудованием для приготовления наркотического средства", - написано в заявлении.
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Задержанный также разыскивался по статьям об убийстве и незаконном применении оружия.
В долине Бекаа в Ливане находится много деревень, где промышляют незаконным выращиванием конопли и производством наркотических средств. В последние годы ливанские службы безопасности усилили борьбу с производителями и распространителями наркотиков. Арестованная в среду партия - крупнейшая за последние несколько лет.
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