Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T16:25+0300
https://ria.ru/20200129/1564019850.html
В Ливане арестовали рекордную партию гашиша
https://cdn23.img.ria.ru/images/148621/70/1486217073_0:189:2016:1323_1036x0_80_0_0_f8c637a99a4ad100c9b1d0f79f0cf1f3.jpg
РИА Новости

В Ливане арестовали рекордную партию гашиша

16:25 29.01.2020
205
© РИА НовостиЛиванская полиция
Ливанская полиция
© РИА Новости
Ливанская полиция. Архивное фото
БЕЙРУТ, 29 янв - РИА Новости. Сотрудники военной разведки в среду провели спецоперацию, в ходе которой был задержан наркоторговец и выявлен склад с пятью тоннами гашиша в долине Бекаа на востоке страны, сообщается в заявлении пресс-службы армии Ливана.
"Группа сотрудников разведки сегодня утром провела спецоперацию в поселении Бавади в Бекаа в доме гражданина А.З., который был задержан по обвинению в приготовлении наркотического средства - гашиша и его распространении. В районе дома преступника было обнаружено 5 тонн готового вышеупомянутого средства, несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, три транспортных средства без документов и 20 тонн масла гашиша с оборудованием для приготовления наркотического средства", - написано в заявлении.
Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки в колонию предположительно наркотического вещества с использованием кошки
24 октября 2019, 14:49
В Татарстане сотрудники колонии поймали кошку-наркокурьера
Задержанный также разыскивался по статьям об убийстве и незаконном применении оружия.
В долине Бекаа в Ливане находится много деревень, где промышляют незаконным выращиванием конопли и производством наркотических средств. В последние годы ливанские службы безопасности усилили борьбу с производителями и распространителями наркотиков. Арестованная в среду партия - крупнейшая за последние несколько лет.
Латвийская полиция. Архивное фото
18 сентября 2018, 16:59
В Латвии задержали россиянина со 145 килограммами гашиша
502000
Обсудить 0
БекааЛиванВ мире
Рекомендуем
Корпус Титаника на дне Атлантики
Владелец "Титаника" подал в суд на правительственное ведомство США
Медицинская сестра в больничной палате
В Саратовской области несколько школ закрыли на карантин из-за ОРВИ
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма
Общественная палата Крыма поддержала поправки Путина к Конституции
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
В Крыму предложили закрепить в Конституции защиту соотечественников
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Новокузнецке преступник избил конвоира и сбежал из суда
Листы с денежными купюрами
Гарантии Корпорации МСП в Ивановской области превысили 6 млрд рублей
Сотрудник полиции
В Кемерово подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета
Фотима Мирзокулова
Умерла самая старая женщина в мире
Табличка на объекте Saudi Aramco
Хуситы заявили о нанесении ударов по объектам Saudi Aramco
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров предложил назвать районы Грозного в честь чеченских героев
Директор департамента по делам инвалидов Минтруда России Григорий Лекарев
В ЕР прокомментировали информацию об уходе замглавы Минтруда
Акция протеста в Париже
В Париже началась очередная акция протеста против пенсионной реформы
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперты: саммит пяти стран призван укрепить ООН
Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни
Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53Пассажиров опрокинувшегося рейсового автобуса отправили в Волгоград
18:48В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
18:46В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
Лента новостейМолния