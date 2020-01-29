В Ливане арестовали рекордную партию гашиша

"Группа сотрудников разведки сегодня утром провела спецоперацию в поселении Бавади в Бекаа в доме гражданина А.З., который был задержан по обвинению в приготовлении наркотического средства - гашиша и его распространении. В районе дома преступника было обнаружено 5 тонн готового вышеупомянутого средства, несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, три транспортных средства без документов и 20 тонн масла гашиша с оборудованием для приготовления наркотического средства", - написано в заявлении.