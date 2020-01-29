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В Судане двух прибывших из Китая проверят на наличие коронавируса
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РИА Новости

В Судане двух прибывших из Китая проверят на наличие коронавируса

16:24 29.01.2020
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CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСудан
Судан
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Судан. Архивное фото
ХАРТУМ, 29 янв - РИА Новости. Двое прибывших из Китая в Судан граждан подозреваются в наличии у них коронавируса, заявил РИА Новости министр здравоохранения страны Акрам Али ат-Тум.
"У двоих прибывших из Китая есть подозрение на наличие коронавируса", - заявил министр.
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Он отметил, что минздрав следит за состоянием госпитализированных.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Распространение нового коронавирусаСуданКитайУханьВ мире
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