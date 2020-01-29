"Защищал фабрику, убивать не хотел". Почему отпустили Илью Аверьянова

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Виктория Дубовская. В Москве оправдали экс-директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, который, по версии следствия, в декабре 2017-го устроил стрельбу на территории предприятия и убил охранника. Хотя в суде установили все обстоятельства трагедии, присяжные решили, что вина Аверьянова не доказана.

Фабричный конфликт

Утром 27 декабря 2017-го в полицию Москвы поступило сообщение о перестрелке на кондитерской фабрике "Меньшевик". К месту ЧП быстро стянулись все экстренные службы столицы, здание оцепили.

По версии следствия, в тот день бывший собственник предприятия Илья Аверьянов вступил в конфликт с кредитором и приставами, которые приехали арестовывать имущество фабрики из-за долгов. В какой-то момент бизнесмен достал ружье и выстрелил в охранника. Тот скончался до приезда скорой.

© РИА Новости Ситуация на месте стрельбы в здании фабрики "Меньшевик" © РИА Новости Ситуация на месте стрельбы в здании фабрики "Меньшевик"

Силовики прочесали всю территорию фабрики, однако стрелок скрылся. Спустя сутки его задержали на складе типографии газеты "Правда". Обвинения предъявили по второй части статьи 105 УК России ("Убийство, совершенное в связи с осуществлением лицом служебной деятельности"). Наказание — до 20 лет тюрьмы.

На допросе Аверьянов озвучил собственную версию случившегося. По его словам, на предприятии была попытка рейдерского захвата.

"Когда ко мне ворвались люди, я сделал предупредительный выстрел, один из захватчиков попытался отобрать у меня оружие, я выстрелил еще раз и попал в человека, которого не знал, — рассказал в суде бизнесмен. — Это была случайность: умысла убивать у меня не было. Сейчас у меня тяжелое сердце, так как это грех".

Спор вокруг "Меньшевика" длился с 2010-го: все эти годы фабрика судилась с несколькими компаниями из-за многомиллионных долгов. В результате часть корпусов передали кредиторам. В конце 2017-го предприятие пытались обанкротить.

Восемь вопросов

В суд дело Аверьянова поступило только в октябре 2019-го. К эпизоду на фабрике добавили обвинения по части первой статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"): по мнению следствия, в июне 2016-го на Иловайской улице в Москве Аверьянов начал пререкаться с человеком, который поджигал траву рядом со зданием фабрики, а потом избил его.

Дело слушалось с участием присяжных. Прокурор настаивал, что бизнесмен намеренно выстрелил в охранника, чтобы не пускать представителей кредитора и приставов на фабрику. Аверьянов все обвинения по-прежнему отрицал.

Во вторник, 28 января, коллегия удалилась в совещательную комнату. Обсуждение растянулось на восемь часов: судья несколько раз возвращал присяжных обратно, так как находил в их ответах противоречия.

В итоге вердикт все же озвучили: Аверьянова признали невиновным и отпустили из зала суда. Версию следствия сочли недоказанной четверо из восьми присяжных, однако при равенстве голосов решение принимают в пользу обвиняемого.

Окончательное слово остается за судьей, оглашение приговора назначено на 31 января. Но по закону пойти против вердикта коллегии присяжных нельзя.

Посадить нельзя помиловать

"Сразу отмечу, что обстоятельства конкретного дела комментировать не могу, так как в нем не участвовал. Что касается общей процедуры, то опросный лист формируется с участием всех сторон процесса, — рассказывает РИА Новости соруководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. — Все предлагают свои вопросы, окончательный список утверждает судья. Вопросов могут быть и сотни — это зависит от сложности дела. Присяжные оценивают факты, в юридические тонкости не вдаются. Они должны сказать, доказаны или нет те или иные действия подсудимого, определить его мотивы и так далее. При этом важна презумпция невиновности: любые сомнения толкуются в пользу обвиняемого".

В деле Аверьянова коллегия отвечала на восемь вопросов. Присяжные согласились, что охранника убили из ружья "Сайга", принадлежавшего обвиняемому, в указанное время и в том самом месте.

Однако главный вопрос звучал примерно так: доказано ли, что Аверьянов совершил убийство для воспрепятствования работы судебных приставов? Вопросов с альтернативными вариантами мотива преступления не было.

По словам экспертов, значимость формулировок недооценивать нельзя. "Присяжные отвечают конкретно на те вопросы, которые им задали, — говорит адвокат Игорь Федюшкин. — Дополнительно что-то спросить после оглашения вердикта нельзя. Если коллегия вынесла оправдательный вердикт, судья обязан с ним согласиться".

Впрочем, решение суда, скорее всего, обжалуют. По словам Федюшкина, оправдательные приговоры после вердикта присяжных часто возвращают на пересмотр. Для этого есть множество формальных причин: доведение сведений, не относящихся к делу, нарушения в ходе судебного процесса и так далее. Причем количество пересмотров закон не ограничивает.