В Париже началась очередная акция протеста против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 29 янв – РИА Новости. Очередная акция протеста против пенсионной реформы началась в Париже от площади Италии, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторами демонстрации в очередной раз выступили крупнейшие французские профсоюзы, в числе которых CGT, FSU, FO, Solidaires.
Участники акции с традиционными лозунгами и призывами отменить пенсионную систему начали движение по авеню де Гоблен и бульвару Пор Руаяль в 13-м округе Парижа.
Предполагается, что шествие закончится на площади Вобан около Дома Инвалидов.
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Пока на акции сохраняется спокойная обстановка, за безопасностью на шествии следят многочисленные силы правопорядка.
Во вторник в Париже состоялась протестная акция пожарных, которая сопровождалась столкновениями с полицией.
С 5 декабря – дня начала забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы – во Франции прошло много протестных акций, в которых принимали участие представители разных профессий – транспортники, адвокаты, преподаватели и другие. В результате забастовки по всей стране более месяца была значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. В настоящий момент ситуация с транспортом нормализовалась.
Несмотря на большой размах протестов, французские власти не намерены отказываться от планов провести реформу. В прошлую пятницу, 24 января, проект реформы пенсионного законодательства был представлен на заседании кабинета министров Франции. В феврале документ будет внесен на рассмотрение парламента.