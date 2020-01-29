В Париже началась очередная акция протеста против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 29 янв – РИА Новости. Очередная акция протеста против пенсионной реформы началась в Очередная акция протеста против пенсионной реформы началась в Париже от площади Италии, передает корреспондент РИА Новости.

Организаторами демонстрации в очередной раз выступили крупнейшие французские профсоюзы, в числе которых CGT, FSU, FO, Solidaires.

Участники акции с традиционными лозунгами и призывами отменить пенсионную систему начали движение по авеню де Гоблен и бульвару Пор Руаяль в 13-м округе Парижа.

Предполагается, что шествие закончится на площади Вобан около Дома Инвалидов.

Пока на акции сохраняется спокойная обстановка, за безопасностью на шествии следят многочисленные силы правопорядка.

Во вторник в Париже состоялась протестная акция пожарных, которая сопровождалась столкновениями с полицией.

С 5 декабря – дня начала забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы – во Франции прошло много протестных акций, в которых принимали участие представители разных профессий – транспортники, адвокаты, преподаватели и другие. В результате забастовки по всей стране более месяца была значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. В настоящий момент ситуация с транспортом нормализовалась.