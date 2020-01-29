В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. На территории Центра дизайна "Artplay" 9 февраля пройдет выставка-пристройство кошек и собак из приютов, которую проведет Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна".
В преддверии Дня Святого Валентина мероприятие посвятят истинной любви и верности.
""Юна" приглашает на "первое свидание" всех тех, кто уже готов к появлению нового друга в своей жизни, на благотворительный фестиваль "Юна-Фест". Вас будут жать более 100 чудесных кошек и собак, которые мечтают о настоящей семье. А если та самая встреча c питомцем случится, вы сможете уехать с "Юна-Феста" домой уже вместе. Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов нашего зоопсихолога и подписать договор об ответственном содержании животного", - говорится в пресс-релизе Центра реабилитации.
Все животные здоровы, привиты, чипированы и отдаются в добрые руки бесплатно. В программе фестиваля - творческие мастер-классы, благотворительный маркет, детская зона, розыгрыши призов и фуд-корт.
На территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства и игрушки.