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Владелец "Титаника" подал в суд на правительственное ведомство США
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РИА Новости

Владелец "Титаника" подал в суд на правительственное ведомство США

16:07 29.01.2020
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© Фото : Public DomainКорпус "Титаника" на дне Атлантики
Корпус Титаника на дне Атлантики
© Фото : Public Domain
Корпус "Титаника" на дне Атлантики. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американская компания по подъему затонувших судов обвинила правительство США в сокрытии имевшего место столкновения подводной лодки с обломками легендарного "Титаника" на дне Атлантического океана, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на судебные документы.
Компания RMS Titanic Inc была в 1994 года признана лицом, обнаружившим затонувший "Титаник", она обладает эксклюзивным правом на подъем предметов с места кораблекрушения. Однако против планов компании выступает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) – правительственное метеорологическое ведомство США, которое обладает полномочиями по охране затонувших кораблей, отмечает газета.
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"Другого способа нет". Эксперт о том, как можно попасть на "Титаник"Планы американской компании вскрыть остов "Титаника" и достать оттуда артефакты можно реализовать только с помощью взрыва, сказал в эфире радио Sputnik руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.
Поводом для обращения в суд стала экспедиция британской исследовательской субмарины Triton, которая, как выяснилось, столкнулась с обломками "Титаника" в связи с "сильными и в высшей степени непредсказуемыми течениями". Однако NOAA упомянула об этом инциденте только 7 января. По мнению спасательной компании, затянувшийся период молчания свидетельствует о недостаточной ответственности NOAA и "поднимает ряд вызывающих тревогу вопросов". Юристы фирмы требуют предоставить видеозапись столкновения, а также вызывать в суд представителя NOAA для соответствующих объяснений.
По мнению издания, компания обратилась с иском, чтобы увеличить свои шансы выиграть другой процесс, начинающийся 20 февраля. На этих слушаниях спасатели попросят разрешение на подъем ряда уникальных артефактов, в том числе беспроводного телеграфа Маркони, известного как "голос "Титаника". В случае положительного вердикта компания готова поднять это устройство уже летом 2020 года.
Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским кораблем в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя два часа 40 минут. Погибли около 1500 человек. Обломки "Титаника" были обнаружены в сентябре 1985 года примерно в 350 морских милях от берега канадского острова Ньюфаундленд на глубине около четырех километров.
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Титаник (судно)СШАВ мире
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