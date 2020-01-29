Владелец "Титаника" подал в суд на правительственное ведомство США

"Другого способа нет". Эксперт о том, как можно попасть на "Титаник"

Планы американской компании вскрыть остов "Титаника" и достать оттуда артефакты можно реализовать только с помощью взрыва, сказал в эфире радио Sputnik руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.