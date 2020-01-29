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В Кемерово подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета
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РИА Новости

В Кемерово подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета

16:04 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Трудный подросток стрелял по людям пластиковыми пулями из игрушечного пистолета в "Парке ангелов" в Кемерово, после чего его отправили в психиатрическую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Ранее местные СМИ со ссылкой на жительницу Кемерово сообщили, что во вторник в "Парке ангелов" (открыт на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня") 17-летний подросток выстрелил в ногу ее 13-летней дочери. По словам женщины, подросток оскорблял всех, кто делает ему замечания, дрался и отбирал деньги у тех, кто младше, угрожая пистолетом.
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"В дежурную часть кемеровской полиции поступило сообщение о том, что в "Парке ангелов" неизвестный выстрелил в ногу 13-летней школьнице. На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы. Полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него игрушечный пистолет, стреляющий пластиковыми пулями. Задержанным оказался 17-летний местный житель… привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение, мелкое хулиганство и нанесение побоев", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Подростка после инцидента госпитализировали в Кемеровскую областную психиатрическую больницу, на учете в которой он состоит, добавил собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что полицейские проводят по данному факту проверку. В отношении матери кемеровчанина составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" - к ответственности она привлекается уже не впервые.
Пострадавшая школьница направлена на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию".
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