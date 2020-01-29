В Кемерово подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета

КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Трудный подросток стрелял по людям пластиковыми пулями из игрушечного пистолета в "Парке ангелов" в Трудный подросток стрелял по людям пластиковыми пулями из игрушечного пистолета в "Парке ангелов" в Кемерово , после чего его отправили в психиатрическую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области

Ранее местные СМИ со ссылкой на жительницу Кемерово сообщили, что во вторник в "Парке ангелов" (открыт на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня") 17-летний подросток выстрелил в ногу ее 13-летней дочери. По словам женщины, подросток оскорблял всех, кто делает ему замечания, дрался и отбирал деньги у тех, кто младше, угрожая пистолетом.

"В дежурную часть кемеровской полиции поступило сообщение о том, что в "Парке ангелов" неизвестный выстрелил в ногу 13-летней школьнице. На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы. Полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него игрушечный пистолет, стреляющий пластиковыми пулями. Задержанным оказался 17-летний местный житель… привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение, мелкое хулиганство и нанесение побоев", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Подростка после инцидента госпитализировали в Кемеровскую областную психиатрическую больницу, на учете в которой он состоит, добавил собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что полицейские проводят по данному факту проверку. В отношении матери кемеровчанина составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" - к ответственности она привлекается уже не впервые.