В трех районах Алтайского края ввели режим ЧС из-за метели

БАРНАУЛ, 29 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в трех районах Алтайского края в связи с метелью, об этом в среду заявил заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко в ходе оперативного совещания в Главном управлении МЧС России по Режим чрезвычайной ситуации введен в трех районах Алтайского края в связи с метелью, об этом в среду заявил заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко в ходе оперативного совещания в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю

"В связи с необходимостью консолидации всех сил и средств по решению губернатора края Виктора Томенко в крае введен режим повышенной готовности. Ряд районов (Змеиногорский, Локтевский и Третьяковский), где наиболее сложная ситуация, функционируют в режиме чрезвычайной ситуации. Сегодня сохраняется наиболее сложная обстановка в южных районах Алтайского края. Там работают специальные подразделения МЧС в постоянном взаимодействии с местными органами власти", - сказал Степаненко.

По его словам, в январе в отдельных территориях выпало осадков в три раза больше, чем за аналогичные периоды прошлых лет.

"Главная проблема в том, что участки дорог после очистки от снега в таких метеоусловиях буквально за 20 минут снова превращаются в сплошной снег", – сообщил Степаненко.

Создан межведомственный оперативный штаб, который координирует всю проводимую работу. После получения неблагоприятного прогноза погоды специальные группы МЧС были развернуты в трех районах для оказания помощи гражданам.