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В трех районах Алтайского края ввели режим ЧС из-за метели
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РИА Новости

В трех районах Алтайского края ввели режим ЧС из-за метели

15:58 29.01.2020
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© Фото : ГУМЧС России по Алтайскому краюСитуация на дорогах Алтайского края
Ситуация на дорогах Алтайского края
© Фото : ГУМЧС России по Алтайскому краю
Ситуация на дорогах Алтайского края
БАРНАУЛ, 29 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в трех районах Алтайского края в связи с метелью, об этом в среду заявил заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко в ходе оперативного совещания в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.
"В связи с необходимостью консолидации всех сил и средств по решению губернатора края Виктора Томенко в крае введен режим повышенной готовности. Ряд районов (Змеиногорский, Локтевский и Третьяковский), где наиболее сложная ситуация, функционируют в режиме чрезвычайной ситуации. Сегодня сохраняется наиболее сложная обстановка в южных районах Алтайского края. Там работают специальные подразделения МЧС в постоянном взаимодействии с местными органами власти", - сказал Степаненко.
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По его словам, в январе в отдельных территориях выпало осадков в три раза больше, чем за аналогичные периоды прошлых лет.
"Главная проблема в том, что участки дорог после очистки от снега в таких метеоусловиях буквально за 20 минут снова превращаются в сплошной снег", – сообщил Степаненко.
Создан межведомственный оперативный штаб, который координирует всю проводимую работу. После получения неблагоприятного прогноза погоды специальные группы МЧС были развернуты в трех районах для оказания помощи гражданам.
В настоящее время сохраняются неблагоприятные погодные условия на дорогах в Локтевском, Третьяковском, Змеиногорском районах. Такие погодные условия ожидаются до четверга, затем прогнозируется улучшение погоды – понижение температуры и прекращение снега.
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Виктор ТоменкоМЧС РФАлтайский крайРоссияОбщество
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