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На Кубани первоклассницу затравили за отказ сдать деньги на подарки
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РИА Новости

На Кубани первоклассницу затравили за отказ сдать деньги на подарки

15:57 29.01.2020 (обновлено: 16:42 29.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкДети в школе
Дети в школе
© РИА Новости / Антон Уницын
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Дети в школе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Светлана Бессараб попросила Минобразования Кубани разобрать случай в краснодарской школе, где первоклассницу при всем классе отставили без новогоднего подарка, потому что родители не сдали на него деньги.
По данным депутата, инцидент произошел в канун Нового года в школе № 96 Краснодара. "Ребенка обошли на вручении новогодних подарков. Всем на парты положили подарки, кроме девочки, которой сказали, что ей не дадут подарок, потому что мама не сдала деньги на подарок", — рассказала Бессараб РИА Новости.
Она отметила, что семья предварительно договорилась в школе, что не будет сдавать деньги на подарки, так как в день вручения девочки в школе не должно было быть. Но потом учитель решила вручить подарки раньше оговоренного срока.

"Ребенка обидели... Я направила депутатский запрос в адрес Министерства образования Краснодарского края с просьбой разобраться и принять соответствующие меры. Мы не настаиваем на увольнении преподавателя, но чтобы это стало предметом рассмотрения на какой-то комиссии педагогической с единственной целью, чтобы это никогда не повторилось", — добавила Бессараб.

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Она также отметила, что решила отреагировать на этот случай потому, что получает много обращений от граждан подобного характера, подчеркнув, что многие из них касаются действий родительских комитетов, организующих те или иные классные мероприятия.
В департаменте образования краснодарской мэрии признали, что учитель не предприняла должных мер, чтобы избежать такой ситуации. "Из-за случившегося учитель наказана: ей вынесено дисциплинарное взыскание. Также проведена работа со всеми педагогами школы, чтобы подобное не повторилось", — прокомментировали в ведомстве последствия инцидента. Там также добавили, что после произошедшего родители приняли решение перевести ребенка в другую школу.
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Светлана БессарабГосдума РФКраснодарКраснодарский крайОбщество
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Запретить все сборы средств в школах и садах. А то есть мамаши которые и дня не работали "А давайте по 5 тысяч скинемся, не такие уж и большие деньги на детей"Вот и думает мужик, который один работает слесарем, а жена со вторым в декрете сидит. Что делать?
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