Эффект от карантина Уханя будет заметен к 8 февраля, считает эксперт

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Эффект от принимаемых мер по профилактике эпидемии нового типа коронавируса в Китае будет заметен к 8 февраля, считает ведущий эпидемиолог Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.
"У болезни есть инкубационный период, если считать с 23 января, то примерно к 8 февраля можно увидеть очень заметный результат", - сказал эксперт в интервью газете "Жэньминьжибао".
Он пояснил, что смысл карантина Уханя в том, чтобы не допустить распространения вируса.
"Сейчас в других странах все еще регистрируются случаи заражения, в основном у уханьцев, причина в том, что они выехали до карантина и инкубационный период еще не закончился", - добавил эксперт.
С минувшего четверга Ухань фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин. Заблокированными внутри города остаются и граждане многих иностранных государств.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.