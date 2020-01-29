Эффект от карантина Уханя будет заметен к 8 февраля, считает эксперт

Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Эффект от принимаемых мер по профилактике Эффект от принимаемых мер по профилактике эпидемии нового типа коронавируса в Китае будет заметен к 8 февраля, считает ведущий эпидемиолог Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.

"У болезни есть инкубационный период, если считать с 23 января, то примерно к 8 февраля можно увидеть очень заметный результат", - сказал эксперт в интервью газете "Жэньминьжибао".

Он пояснил, что смысл карантина Уханя в том, чтобы не допустить распространения вируса.

"Сейчас в других странах все еще регистрируются случаи заражения, в основном у уханьцев, причина в том, что они выехали до карантина и инкубационный период еще не закончился", - добавил эксперт.

С минувшего четверга Ухань фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин. Заблокированными внутри города остаются и граждане многих иностранных государств.