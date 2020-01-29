В Минске начала переговоры контактная группа по Донбассу

На переговорах планируется обсудить новые участки разведения сил, обеспечение устойчивого прекращения огня, вопросы поиска без вести пропавших, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины.
Отмечается, что это первое заседание, которое проводит новый спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау.
Ранее в МИД ДНР сообщили, что официальный представитель Украины Валерия Лутковская отсутствует на втором подряд заседании подгруппы по гуманитарным вопросам.
В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник со ссылкой на координатора от ОБСЕ Тони Фриша пояснил, что Киев меняет своего представителя в этой подгруппе — вместо Лутковской на переговорах присутствует Геннадий Кузнецов.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения