В Минске начала переговоры контактная группа по Донбассу

ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу , сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

На переговорах планируется обсудить новые участки разведения сил, обеспечение устойчивого прекращения огня, вопросы поиска без вести пропавших, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Отмечается, что это первое заседание, которое проводит новый спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау.

Ранее в МИД ДНР сообщили, что официальный представитель Украины Валерия Лутковская отсутствует на втором подряд заседании подгруппы по гуманитарным вопросам.