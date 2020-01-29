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В Минске начала переговоры контактная группа по Донбассу
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РИА Новости

В Минске начала переговоры контактная группа по Донбассу

15:50 29.01.2020 (обновлено: 16:56 29.01.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
На переговорах планируется обсудить новые участки разведения сил, обеспечение устойчивого прекращения огня, вопросы поиска без вести пропавших, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины.
Отмечается, что это первое заседание, которое проводит новый спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау.
Ранее в МИД ДНР сообщили, что официальный представитель Украины Валерия Лутковская отсутствует на втором подряд заседании подгруппы по гуманитарным вопросам.
В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник со ссылкой на координатора от ОБСЕ Тони Фриша пояснил, что Киев меняет своего представителя в этой подгруппе — вместо Лутковской на переговорах присутствует Геннадий Кузнецов.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1512002
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ДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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