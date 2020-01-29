В Турции оценили влияние нового коронавируса на туристическую отрасль

Туристы в травертинах в Памуккале

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Туристическая отрасль Турции в 2020 году не снизит показатели из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

"Эпидемия коронавируса в Китае не окажет негативного влияния на туристическую отрасль страны, хотя в настоящий момент сложно давать точные прогнозы", — цитирует его слова агентство Anadolu.

В 2019 году Турцию посетили около 450 тысяч туристов из КНР. Последствия вспышки коронавируса могут отрицательно сказаться на количестве китайских туристов, ожидаемых в стране в этом году, добавил Эрсой.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.