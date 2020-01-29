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Туризм
2020-01-29T16:29+0300
https://ria.ru/20200129/1564017504.html
В Турции оценили влияние нового коронавируса на туристическую отрасль
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РИА Новости

В Турции оценили влияние нового коронавируса на туристическую отрасль

16:25 29.01.2020 (обновлено: 16:29 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в травертинах в Памуккале
Туристы в травертинах в Памуккале
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Туристическая отрасль Турции в 2020 году не снизит показатели из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
"Эпидемия коронавируса в Китае не окажет негативного влияния на туристическую отрасль страны, хотя в настоящий момент сложно давать точные прогнозы", — цитирует его слова агентство Anadolu.
В 2019 году Турцию посетили около 450 тысяч туристов из КНР. Последствия вспышки коронавируса могут отрицательно сказаться на количестве китайских туристов, ожидаемых в стране в этом году, добавил Эрсой.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.
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