В Сингапуре число случаев заражения коронавирусом выросло до десяти

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Еще три случая заражения коронавирусом нового типа зафиксировано в Еще три случая заражения коронавирусом нового типа зафиксировано в Сингапуре , общее число заболевших достигло 10, сообщается в релизе местного минздрава.

Ранее сообщалось о семи подтвержденных случаях.

"По состоянию на 14.00, 29 января 2020 года, министерство здравоохранения подтверждает три новых случая заражения коронавирусом из Ухани в Сингапуре. О семи подтвержденных случаях минздрав сообщал ранее", - говорится в релизе.

Специалисты отмечают, что все трое заразившихся – китайцы, которые прибыли в Сингапур из китайского города Ухань, эпицентра распространения заболевания. Восьмой заболевший – 56-летняя женщина, девятый – 56-летний мужчина. Супругов, которые 19 января прибыли в Сингапур, уже изолировали и разместили в палатах больничного центра.

Десятый случай заболевания – 56-летний мужчина, уроженец Китая, который прилетел из Ухани 20 января. Сейчас он также находится в больничном изоляторе.

Наряду с этим медики отметили, что следят за состоянием заразившихся, оно оценивается как стабильное. Состояния большинства из тех, кто заболел ранее, также стабильно, но есть улучшения.