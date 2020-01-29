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Нижегородская область
2020-01-29T15:45+0300
https://ria.ru/20200129/1564017110.html
Масштабный космомониторинг лесов проведут в Нижегородской области
https://cdn21.img.ria.ru/images/155527/47/1555274753_0:0:3043:1713_1036x0_80_0_0_1d5035b53472a87e0b67de5b500ab79d.jpg
РИА Новости

Масштабный космомониторинг лесов проведут в Нижегородской области

15:45 29.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Самый масштабный космомониторинг лесов за последние 10 лет проведут в Нижегородской области на площади 700 тысяч гектаров, заявил глава региона Глеб Никитин.
Космомониторинг помогает отследить развитие негативных процессов в лесах, в том числе незаконные рубки. Для этого специалисты делают контурный и аналитический анализ космических снимков земель лесного фонда.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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"Для Нижегородской области, как и для других "лесных" регионов России, остается актуальной проблема незаконных лесных рубок, ущерб от которых несет не только экономика, но и природа. В прошлом году мы вошли в число субъектов РФ, на территории которых проводился космический мониторинг леса. Проект позволяет обеспечить непрерывный контроль за соблюдением лесного законодательства и выявлять нарушения даже в удаленных участках леса", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По его словам, космический мониторинг окажет эффективную помощь в борьбе с "черными лесорубами".
"В 2020 году площадь космомониторинга будет увеличена с 563 тысяч гектаров до 700 тысяч гектаров. Это самый масштабный космомониторинг нижегородских лесов за последние 10 лет", - отметил Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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По словам директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева, при планировании работ подбираются лесничества с интенсивным уровнем использования лесов, наибольшими объемами заготовки древесины, высокой долей арендованных лесных участков.
"В 2020 году дистанционный мониторинг земель лесного фонда увеличен практически на 140 тысяч гектаров и будет организован в Варнавинском, Выксунском, Мухтоловском, Пижемском и Сосновском лесничествах", - отметил Воробьев.
В ведомстве добавили, что Рослесхоз утвердил техническое задание на выполнение работ по дистанционному мониторингу лесов в рамках государственного контракта. Проект будет реализован на средства федерального бюджета.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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