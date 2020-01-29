Масштабный космомониторинг лесов проведут в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Самый масштабный космомониторинг лесов за последние 10 лет проведут в Самый масштабный космомониторинг лесов за последние 10 лет проведут в Нижегородской области на площади 700 тысяч гектаров, заявил глава региона Глеб Никитин

Космомониторинг помогает отследить развитие негативных процессов в лесах, в том числе незаконные рубки. Для этого специалисты делают контурный и аналитический анализ космических снимков земель лесного фонда.

"Для Нижегородской области, как и для других "лесных" регионов России, остается актуальной проблема незаконных лесных рубок, ущерб от которых несет не только экономика, но и природа. В прошлом году мы вошли в число субъектов РФ, на территории которых проводился космический мониторинг леса. Проект позволяет обеспечить непрерывный контроль за соблюдением лесного законодательства и выявлять нарушения даже в удаленных участках леса", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

По его словам, космический мониторинг окажет эффективную помощь в борьбе с "черными лесорубами".

"В 2020 году площадь космомониторинга будет увеличена с 563 тысяч гектаров до 700 тысяч гектаров. Это самый масштабный космомониторинг нижегородских лесов за последние 10 лет", - отметил Никитин.

По словам директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева, при планировании работ подбираются лесничества с интенсивным уровнем использования лесов, наибольшими объемами заготовки древесины, высокой долей арендованных лесных участков.

"В 2020 году дистанционный мониторинг земель лесного фонда увеличен практически на 140 тысяч гектаров и будет организован в Варнавинском, Выксунском, Мухтоловском, Пижемском и Сосновском лесничествах", - отметил Воробьев.