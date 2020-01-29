Президент Германии предостерег от переписывания истории

БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бундестаге предостерег от инструментализации истории нацистских преступлений, превращении ее "в оружие".
Штайнмайер и его израильский коллега Реувен Ривлин приняли в среду участие в "часе памяти" в немецком бундестаге, приуроченном к 75-летию освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц (Освенцим) на территории оккупированной нацистами Польши.
"Мы должны противостоять инструментализации памяти. Написание истории не должно вестись под кнутом политики. Для этого необходима свобода и открытый обмен между историками. История не должна становиться оружием", - сказал Штайнмайер, добавив, что обеспокоен тем, что "мы понимаем прошлое лучше, чем настоящее".
По словам Штайнмайера, "злые духи прошлого сегодня демонстрируют новые одежды", представляют "авторитарное мышление как новое видение". Поэтому "именно сейчас, 75 лет спустя после освобождения Аушвица, мы не забываем о том, что произошло, но и о том, что может произойти", сказал президент.
"Мы должны сейчас найти новые формы памяти для молодого поколения, которое задается вопросом: что это прошлое имеет общего со мной, с моей жизнью. Мы должны дать новые ответы молодым немцам, чьи родители и бабушки с дедушками прибыли к нам из других стран. "У вас своя история, а у нас - своя" - это не может и не должно стать ответом", - сказал президент, добавив, что уроки из истории Второй мировой войны должны вынести "все немцы", потому что "ответственность несем мы все".
Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН установила 27 января как Международный день памяти жертв Холокоста.