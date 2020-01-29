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Творческая встреча с Игорем Матвиенко и Николаем Расторгуевым
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РИА Новости

Творческая встреча с Игорем Матвиенко и Николаем Расторгуевым

15:39 29.01.2020
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12 февраля в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с продюсером, композитором Игорем МАТВИЕНКО к его 60-летнему юбилею (6 февраля).
В мероприятии также примет участие народный артист России, солист группы "Любэ" Николай РАСТОРГУЕВ.

Игорь Матвиенко сделал успешными десятки коллективов. Он создал популярные группы "Любэ" и "Иванушки International", был продюсером проекта "Фабрика звезд". В России его песни давно стали народными хитами, а мир узнал Матвиенко как музыкального продюсера сочинской Олимпиады.

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