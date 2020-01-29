Творческая встреча с Игорем Матвиенко и Николаем Расторгуевым

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12 февраля в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с продюсером, композитором Игорем МАТВИЕНКО к его 60-летнему юбилею (6 февраля).