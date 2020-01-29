ОП направит заключение по поправкам в Госдуму и группу по Конституции

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Общественная палата РФ подготовит заключение общественных слушаний и в ближайшие дни направит в рабочую группу по поправкам в Конституцию и в Государственную Думу, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"Мнения, которые были высказаны сегодня и которые мы получим от регионов, мы объединим и подытожим в итоговом заключении Общественной палаты РФ. У нас есть уникальная возможностью - представить позицию гражданского общества разными способами, довести ее до законодателя. И как это предусмотрено федеральным законом об Общественной палате РФ - направить в Государственную Думу и в рабочую группу по поправкам", - сказала секретарь журналистам.
По словам Михеевой, на сегодняшний день Общественная палата получила заключения из 35 регионов и ещё от 40 они ожидаются. Пока, уточнила секретарь, палата не спешит с подготовкой соответствующего заключения, но предварительно оно будет готово в течение нескольких дней. Темы, которые обсуждали общественники на слушаниях, касались правового положения органов местного самоуправления и того, как оно будет встраиваться в единую систему публичной власти. Так, по этой части поправок участники слушаний интересовались финансовым сопровождением новых полномочий.
"Очень волновала выступающих социальная часть этого законопроекта, и достаточно конкретные предложения поступали от участников слушаний, в том числа идеи о том, что в конституции могли бы быть закреплены положения об индексации с учётом размера инфляций", - заключила Михеева, добавив, что значительная часть заключения также коснётся процедуры проведения российского голосования.