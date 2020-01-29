Путин призвал экс-членов правительства применить опыт на новых местах

"Хочу вас за это еще раз поблагодарить и выразить надежду на то, что вы на новых местах работы используете весь свой потенциал, богатый опыт, жизненный и производственный, для того, чтобы двигаться дальше и в личном плане и решать те задачи, которые будут перед вами поставлены на новых местах. Исхожу из того, что мы будем представлять из себя большую и единую, расширенную команду", - рассказал Путин.