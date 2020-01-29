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Путин призвал экс-членов правительства применить опыт на новых местах
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РИА Новости

Путин призвал экс-членов правительства применить опыт на новых местах

15:38 29.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с ушедшими в отставку членами правительства РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с бывшими членами кабмина выразил надежду, что на новых местах они используют весь свой потенциал и опыт, чтобы двигаться дальше.
"Хочу вас за это еще раз поблагодарить и выразить надежду на то, что вы на новых местах работы используете весь свой потенциал, богатый опыт, жизненный и производственный, для того, чтобы двигаться дальше и в личном плане и решать те задачи, которые будут перед вами поставлены на новых местах. Исхожу из того, что мы будем представлять из себя большую и единую, расширенную команду", - рассказал Путин.
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