Медведев рассказал о впечатлениях от работы на новом месте

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Бывший глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что на новом месте в должности заместителя Совета безопасности РФ ему работается "отлично".
"Отлично", - сказал Медведев изданию "Лайф" в ответ на вопрос, как ему на новом месте.
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. В четверг Путин внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность - заместителя председателя. Совет Федерации 30 января рассмотрит закон о введении в Совбезе РФ должности заместителя председателя.
15 января, 22:38Отставка правительства РоссииБудущее Дмитрия Медведева