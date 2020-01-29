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Медведев рассказал о впечатлениях от работы на новом месте
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РИА Новости

Медведев рассказал о впечатлениях от работы на новом месте

15:36 29.01.2020 (обновлено: 15:37 29.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Бывший глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что на новом месте в должности заместителя Совета безопасности РФ ему работается "отлично".
"Отлично", - сказал Медведев изданию "Лайф" в ответ на вопрос, как ему на новом месте.
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. В четверг Путин внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность - заместителя председателя. Совет Федерации 30 января рассмотрит закон о введении в Совбезе РФ должности заместителя председателя.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию
15 января, 22:38Отставка правительства России
Будущее Дмитрия Медведева
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Дмитрий МедведевСовет Безопасности РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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