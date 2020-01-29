Экс-главу Минздрава Пензенской области обвинили в изнасиловании

САРАТОВ, 29 янв — РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании, сообщили в среду в силовых ведомствах региона.

Стрючкова задержали 23 мая прошлого года по подозрению в том, что 30 апреля он пьяным изнасиловал свою 27-летнюю знакомую. Экс-чиновнику предъявили обвинение по статьям УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". По решению суда его отправили под домашний арест.

"Уголовное дело в отношении Стрючкова с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.

Как сообщило областное управление СК РФ, расследование дела об изнасиловании в отношении 59-летнего фигуранта завершено, по делу утверждено обвинительное заключение. "В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых деяний он не признал", - говорится в сообщении.

Уточняется, что преступление произошло на территории Сосновоборского района Пензенской области. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, обвинительное заключение по делу экс-министра утверждено 27 января.