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Экс-главу Минздрава Пензенской области обвинили в изнасиловании
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РИА Новости

Экс-главу Минздрава Пензенской области обвинили в изнасиловании

15:36 29.01.2020 (обновлено: 16:56 29.01.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
САРАТОВ, 29 янв — РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании, сообщили в среду в силовых ведомствах региона.
Стрючкова задержали 23 мая прошлого года по подозрению в том, что 30 апреля он пьяным изнасиловал свою 27-летнюю знакомую. Экс-чиновнику предъявили обвинение по статьям УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". По решению суда его отправили под домашний арест.
"Уголовное дело в отношении Стрючкова с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.
Как сообщило областное управление СК РФ, расследование дела об изнасиловании в отношении 59-летнего фигуранта завершено, по делу утверждено обвинительное заключение. "В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых деяний он не признал", - говорится в сообщении.
Уточняется, что преступление произошло на территории Сосновоборского района Пензенской области. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, обвинительное заключение по делу экс-министра утверждено 27 января.
По данным облправительства, Стрючков, свыше 12 лет возглавлявший минздрав региона, уволился по собственному желанию 29 апреля прошлого года.
Автомобиль Следственного комитета РФ
13 января, 16:16
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
91676176
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Следственный комитет РФПензенская областьПроисшествия
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