Минюст не нашел оснований для исключения ФБК из списка иноагентов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минюст не будет исключать ФБК из реестра иностранных агентов. Об этом сообщили RT в пресс-службе ведомства.

"По итогам проведенной проверки установлено отсутствие оснований для исключения некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" из соответствующего реестра", — заявили представители министерства.

ФБК включили в список иноагентов в октябре прошлого года. Замоскворецкий суд Москвы, а затем Мосгорсуд признали это решение законным.

Как ранее сообщалось в решении Замоскворецкого суда, на счета ФБК и его директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тысяч рублей из Испании и около трех тысяч рублей из США. Фонд мог вернуть полученные из-за границы деньги, но не сделал этого, поэтому закономерно был признан иностранным агентом.

Включение в список иностранных агентов накладывает на НКО ряд дополнительных обязательств. В частности, ФБК должен будет сообщать об этом статусе в своих материалах и представлять в Минюст дополнительную отчетность.