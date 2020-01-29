Минюст не нашел оснований для исключения ФБК из списка иноагентов

"По итогам проведенной проверки установлено отсутствие оснований для исключения некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" из соответствующего реестра", — заявили представители министерства.
26 декабря 2019, 16:00Приставы раскрыли подробности обысков в офисе ФБК*
ФБК включили в список иноагентов в октябре прошлого года. Замоскворецкий суд Москвы, а затем Мосгорсуд признали это решение законным.
Как ранее сообщалось в решении Замоскворецкого суда, на счета ФБК и его директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тысяч рублей из Испании и около трех тысяч рублей из США. Фонд мог вернуть полученные из-за границы деньги, но не сделал этого, поэтому закономерно был признан иностранным агентом.
Включение в список иностранных агентов накладывает на НКО ряд дополнительных обязательств. В частности, ФБК должен будет сообщать об этом статусе в своих материалах и представлять в Минюст дополнительную отчетность.
В августе прошлого года СК возбудил уголовное дело об отмывании фондом миллиарда рублей. По данным ведомства, в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и другие лица, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц" деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".