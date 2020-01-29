В Татарстане локализовали крупный пожар в школе

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Крупный пожар на кровле школы в Бугульме в Татарстане удалось локализовать на площади более 520 квадратных метров, эвакуировано 850 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в ГУ МЧС республики агентству сообщили о пожаре в гимназии №7 Бугульмы по улице Джалиля. По данным ведомства, пострадавших нет.
"Пожар локализован на площади 525 квадратных метров. Эвакуировано 850 человек, из них 54 сотрудника образовательного учреждения", - сказал собеседник агентства.
К ликвидации пожара привлечены 27 человек и 12 единиц техники.