Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T15:40+0300
https://ria.ru/20200129/1564016134.html
В Татарстане локализовали крупный пожар в школе
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564016452_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_11623a47dcb299ecee8c9ee7805a4caa.jpg
РИА Новости

В Татарстане локализовали крупный пожар в школе

15:32 29.01.2020 (обновлено: 15:40 29.01.2020)
231
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Татарстан Пожар на территории гимназии №7 в Бугульме, Республика Татарстан. 29 января 2020
Пожар на территории гимназии №7 в Бугульме, Республика Татарстан. 29 января 2020
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Крупный пожар на кровле школы в Бугульме в Татарстане удалось локализовать на площади более 520 квадратных метров, эвакуировано 850 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в ГУ МЧС республики агентству сообщили о пожаре в гимназии №7 Бугульмы по улице Джалиля. По данным ведомства, пострадавших нет.
"Пожар локализован на площади 525 квадратных метров. Эвакуировано 850 человек, из них 54 сотрудника образовательного учреждения", - сказал собеседник агентства.
К ликвидации пожара привлечены 27 человек и 12 единиц техники.
Пожар в здании школы №49 в Краснодаре. 28 января 2020
11:53
В Краснодаре около 800 человек эвакуировали из школы из-за пожара
010101
Обсудить 0
МЧС РФМоскваРоссияБугульмаПроисшествия
Рекомендуем
Пожар на территории гимназии №7 в Бугульме, Республика Татарстан. 29 января 2020
В Татарстане ликвидировали открытое горение на кровле школы
Пожар на территории гимназии №7 в Бугульме, Республика Татарстан. 29 января 2020
Власти Татарстана рассказали об ущербе от пожара в школе
Пожар на территории гимназии №7 в Бугульме, Республика Татарстан. 29 января 2020
В Татарстане загорелась кровля школы
Выступление группы Distemper
Прокуратура опровергла сообщение о запрете концерта Distemper в Калуге
Конституция Российской Федерации
ОП направит заключение по поправкам в Госдуму и группу по Конституции
Пожар в здании школы №49 в Краснодаре. 28 января 2020
В Краснодаре около 800 человек эвакуировали из школы из-за пожара
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперты: саммит пяти стран призван укрепить ООН
Стартовал этап тестирования конкурса Мастера гостеприимства
Стартовал 2-й блок отборочного этапа конкурса "Мастера гостеприимства"
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
Отпевание отца Всеволода Чаплина продолжалось более двух часов
Приянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
Приянка Чопра может войти в актерский состав "Матрицы 4"
Города России. Иваново
Корпорация МСП провела презентацию "Зеркального реестра проверок"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания, посвященного реализации в регионе национальных проектов
Руденя: в области в 2020 году на нацпроекты выделены 11,8 млрд рублей
Электропоезд Ласточка
РЖД возобновляют приостановленные ранее продажи билетов на "Ласточки"
Владивосток
Власти Владивостока рекомендовали ограничить турпоток из АТР
Листы с денежными купюрами
Гарантии Корпорации МСП в Ивановской области превысили 6 млрд рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:48В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
18:46В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
Лента новостейМолния