Президент Израиля призвал к борьбе с антисемитизмом

БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Президент Израиля Президент Израиля Реувен Ривлин призвал в бундестаге к борьбе с антисемитизмом и разжиганием ненависти.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и его израильский коллега Реувен Ривлин приняли в среду участие в "часе памяти" в немецком бундестаге, приуроченном к 75-летию освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц на территории оккупированной нацистами Польши.

"Расизм, национализм и разжигание войны не должны повториться", - заявил Ривлин, чье выступление в немецком парламенте неоднократно прерывалось аплодисментами.

По словам израильского президента, заслуги Германии в деле сохранения памяти о преступлениях нацизма вызывают большое уважение, сегодня страна стала "маяком в вопросе об ответственности", которая "лежит гигантским грузом на плечах" немцев. Вместе с тем Ривлин напомнил о недавних преступлениях, совершенных в ФРГ по антисемитским и праворадикальным мотивах, в частности, о нападении террориста-одиночки на синагогу в немецком городе Галле.

"Я стою здесь, чтобы сказать вам, что Израиль и Германия являются настоящими партнерами. Мы вместе противостоим этому с нашими ценностями", - добавил Ривлин.

Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах.