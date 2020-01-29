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Президент Израиля призвал к борьбе с антисемитизмом
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РИА Новости

Президент Израиля призвал к борьбе с антисемитизмом

15:31 29.01.2020
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© AP Photo / Sebastian ScheinerПрезидент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля Реувен Ривлин
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Президент Израиля Реувен Ривлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин призвал в бундестаге к борьбе с антисемитизмом и разжиганием ненависти.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и его израильский коллега Реувен Ривлин приняли в среду участие в "часе памяти" в немецком бундестаге, приуроченном к 75-летию освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц на территории оккупированной нацистами Польши.
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"Расизм, национализм и разжигание войны не должны повториться", - заявил Ривлин, чье выступление в немецком парламенте неоднократно прерывалось аплодисментами.
По словам израильского президента, заслуги Германии в деле сохранения памяти о преступлениях нацизма вызывают большое уважение, сегодня страна стала "маяком в вопросе об ответственности", которая "лежит гигантским грузом на плечах" немцев. Вместе с тем Ривлин напомнил о недавних преступлениях, совершенных в ФРГ по антисемитским и праворадикальным мотивах, в частности, о нападении террориста-одиночки на синагогу в немецком городе Галле.
"Я стою здесь, чтобы сказать вам, что Израиль и Германия являются настоящими партнерами. Мы вместе противостоим этому с нашими ценностями", - добавил Ривлин.
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Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах.
Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН установила 27 января как Международный день памяти жертв Холокоста.
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Реувен РивлинФранк-Вальтер ШтайнмайерГерманияИзраильВ мире
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