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Новосибирский центр "Вектор" разработал системы выявления коронавируса
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РИА Новости

Новосибирский центр "Вектор" разработал системы выявления коронавируса

15:29 29.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Новосибирский центр "Вектор" уже разработал две тест-системы для диагностирования коронавируса, которые в настоящее время там изготовляются, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Возможности изготовления этих тест-систем, чтобы обеспечить всю территорию России для выявления коронавируса, существенно растут день ото дня, потому что наращивается объем производства", - сказала она.
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Голикова отметила ответственность, с которой граждане России подходят к процедурам обследования на новый вирус. "Я должна сказать большое спасибо нашим гражданам, потому что они очень ответственно к этому относятся. Когда приходят рейсы из Китая и наших граждан проверяют, они совершенно спокойно реагируют на возможные ситуации задержки исключительно из целей проверки", - сказала она.
В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день в центре "Вектор" производится около 25 тысяч исследований в неделю на базе созданных тест-систем. "Мы увеличиваем производство тест-систем где-то вдвое, а еще через неделю увеличим в четыре раза. Потребности для Российской Федерации в достаточной степени закрыты", - сказала она.
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Попова также сообщила, что Россия координирует свою работу по противодействию вирусу с ЕАЭС. Она отметила, что страны союза также испытывают потребность в подобных тест-системах. "Если будет ваше поручение и разрешение, мы могли бы поделиться с коллегами из других стран этой системой, чтобы и там эта защита возникла", - добавила Попова.
Она сообщила, что на сегодняшний день уже досмотрено больше 20 тысяч рейсов, прибывающих в Россию из регионов, где есть риски по коронавирусу, уже осмотрено более 1 млн человек. Глава ведомства также отметила, что в связи со скорым наступлением сезона роста заболевания гриппа в РФ, ведется усиленная работа по увеличению точности диагностики, "чтобы не смешать и различать одно от другого". Попова добавила, что практически все регионы уже утвердили планы по борьбе с новым коронавирусом, среди них Москва, Калининградская, Курская, Смоленская области и др. "Мы продолжаем эту работу, и постараемся защитить население России от вируса", - резюмировала Попова.
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