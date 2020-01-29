Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-29T15:46+0300
https://ria.ru/20200129/1564015903.html
Умер один из создателей "Маппет-шоу" Джек Бернс
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564016132_12:0:1128:628_1036x0_80_0_0_dba803285750bf29093800acaf83fbfa.jpg
РИА Новости

Умер один из создателей "Маппет-шоу" Джек Бернс

15:26 29.01.2020 (обновлено: 15:46 29.01.2020)
168
© CBS (1960–1968) Джек Бернс в "Шоу Энди Гриффита"
Джек Бернс в Шоу Энди Гриффита
© CBS (1960–1968)
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ушел из жизни один из создателей знаменитой кукольной телевизионной программы "Маппет-шоу" Джек Бернс, сообщает американское издание Hollywood Reporter.
Бернс был одним из первых сценаристов "Маппет-шоу", он написал сценарии для 28 эпизодов шоу, а также был комедийным соавтором знаменитого комика Джорджа Карлина. Бернсу было 86 лет, и, по словам его менеджера, в последние два года он проживал в доме престарелых.

"Основополагающая часть наследия Карлина ушла в большой клуб комедии на небесах… Он (Бернс - ред.) удивительным образом влиял на становление взглядов моего отца. Покойся с миром, Джек Бернс", - написала в Twitter дочь Карлина Келли.

Маппеты - семейство кукольных персонажей. Впервые они появились в американском шоу "Сэм и Друзья" (1955, Sam and Friends), затем стали звездами детской телепрограммы "Улица Сезам" (1969, Sesame Street), а в 1974 году вышел первый пилотный выпуск юмористической программы "Маппет-шоу" с приглашенной звездой Мией Фэрроу (Mia Farrow).
Программа продержалась на телевидении семь лет (1974-1981). Персонажи оказались настолько популярны, что их создатели решили продолжить истории в полнометражных фильмах, последними из которых стали картины "Маппеты" и "Маппеты в розыске", вышедшие на экраны в 2011 и 2014 годах.
000600
Обсудить 0
Культура"Маппет-шоу"Москва
Рекомендуем
Приянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
Приянка Чопра может войти в актерский состав "Матрицы 4"
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
Титов попросил генпрокурора проверить дело Baring Vostok
Президент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля призвал к борьбе с антисемитизмом
Сотрудник полиции
В Кемерово подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета
Владивосток
Власти Владивостока рекомендовали ограничить турпоток из АТР
Мусор в воде
В Баренцевом море около 70% мусора составляет пластик, заявил ученый
Вид на город Барнаул в Алтайском крае
СГК в 2020 году вложит 1,3 млрд рублей в теплосети Барнаула
Листы с денежными купюрами
Гарантии Корпорации МСП в Ивановской области превысили 6 млрд рублей
Свиньи
В Россельхознадзоре оценили опасность распространения АЧС
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
ФНПР предложила закрепить в Конституции индексацию зарплат
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Минфин представит правительству поправки в бюджет до 11 февраля
Пожар на территории гимназии №7 в Бугульме, Республика Татарстан. 29 января 2020
В Татарстане загорелась кровля школы
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперты: саммит пяти стран призван укрепить ООН
Дети в школе
На Кубани первоклассницу затравили за отказ сдать деньги на подарки
Конституция Российской Федерации
ОП направит заключение по поправкам в Госдуму и группу по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:48В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
18:46В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
Лента новостейМолния