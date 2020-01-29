Умер один из создателей "Маппет-шоу" Джек Бернс

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ушел из жизни один из создателей знаменитой кукольной телевизионной программы " Ушел из жизни один из создателей знаменитой кукольной телевизионной программы " Маппет-шоу " Джек Бернс, сообщает американское издание Hollywood Reporter.

Бернс был одним из первых сценаристов "Маппет-шоу", он написал сценарии для 28 эпизодов шоу, а также был комедийным соавтором знаменитого комика Джорджа Карлина. Бернсу было 86 лет, и, по словам его менеджера, в последние два года он проживал в доме престарелых.

"Основополагающая часть наследия Карлина ушла в большой клуб комедии на небесах… Он (Бернс - ред.) удивительным образом влиял на становление взглядов моего отца. Покойся с миром, Джек Бернс", - написала в Twitter дочь Карлина Келли.

Маппеты - семейство кукольных персонажей. Впервые они появились в американском шоу "Сэм и Друзья" (1955, Sam and Friends), затем стали звездами детской телепрограммы "Улица Сезам" (1969, Sesame Street), а в 1974 году вышел первый пилотный выпуск юмористической программы "Маппет-шоу" с приглашенной звездой Мией Фэрроу (Mia Farrow).

Программа продержалась на телевидении семь лет (1974-1981). Персонажи оказались настолько популярны, что их создатели решили продолжить истории в полнометражных фильмах, последними из которых стали картины "Маппеты" и "Маппеты в розыске", вышедшие на экраны в 2011 и 2014 годах.