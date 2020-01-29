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РЖД возобновляют приостановленные ранее продажи билетов на "Ласточки"
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РИА Новости

РЖД возобновляют приостановленные ранее продажи билетов на "Ласточки"

15:48 29.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭлектропоезд "Ласточка"
Электропоезд Ласточка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Электропоезд "Ласточка". Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. РЖД постепенно возобновляют приостановленные ранее продажи билетов на скоростные поезда "Ласточка" отправлением с 1 марта 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее РЖД сообщали на своем сайте, что закрыли продажи билетов на некоторые поезда дальнего следования, отправляющиеся с 1 марта 2020 года, в том числе на ряд "Ласточек" и "Стрижей". Это решение объяснялось планируемым изменением расписания. Первыми компания возобновила продажи на "Стрижи" и "Ласточки" между Москвой и Нижним Новгородом.
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"В настоящее время продажа билетов на скоростные поезда "Стриж" и "Ласточка" в сообщении Москва – Нижний Новгород и поезда "Ласточка" в сообщении Москва – Иваново уже открыта. Также постепенно открывается продажа билетов на скоростные поезда в направлении Москва – Курск, Орел, Белгород", - сообщили в пресс-службе в среду.
Там добавили, что в связи с модернизацией инфраструктуры расписание движения пассажирских поездов дальнего следования с марта текущего года будет частично скорректировано.
"В связи с этим была временно уменьшена глубина продажи проездных документов на ряд поездов дальнего следования", - пояснили в компании.
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