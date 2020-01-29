РЖД возобновляют приостановленные ранее продажи билетов на "Ласточки"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. РЖД постепенно возобновляют приостановленные ранее продажи билетов на скоростные поезда "Ласточка" отправлением с 1 марта 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее РЖД сообщали на своем сайте, что закрыли продажи билетов на некоторые поезда дальнего следования, отправляющиеся с 1 марта 2020 года, в том числе на ряд "Ласточек" и "Стрижей". Это решение объяснялось планируемым изменением расписания. Первыми компания возобновила продажи на "Стрижи" и "Ласточки" между Москвой и Нижним Новгородом.

"В настоящее время продажа билетов на скоростные поезда "Стриж" и "Ласточка" в сообщении Москва – Нижний Новгород и поезда "Ласточка" в сообщении Москва – Иваново уже открыта. Также постепенно открывается продажа билетов на скоростные поезда в направлении Москва – Курск, Орел, Белгород", - сообщили в пресс-службе в среду.

Там добавили, что в связи с модернизацией инфраструктуры расписание движения пассажирских поездов дальнего следования с марта текущего года будет частично скорректировано.