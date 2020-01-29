В Россельхознадзоре оценили опасность распространения АЧС

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Распространение в Юго-Восточной Азии таких опасных заболеваний, как грипп птиц и африканская чума свиней (АЧС), без должной биологической защиты от вирусов может привести к их мутации, угрожающей человеку, заявили журналистам в пресс-службе Распространение в Юго-Восточной Азии таких опасных заболеваний, как грипп птиц и африканская чума свиней (АЧС), без должной биологической защиты от вирусов может привести к их мутации, угрожающей человеку, заявили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора

"Россельхознадзор озабочен распространением опасных высококонтагиозных заболеваний в Юго-Восточной Азии, таких как грипп птиц и африканская чума свиней. Высокая плотность населения, большая популяция сельскохозяйственных и диких животных и птиц, развитие фермерства, совместное содержание разных видов в условиях, не обеспечивающих биологическую защиту от вирусов, может привести к их мутации", - сказали в пресс-службе.

"На сегодняшний день вирус (АЧС) не представляет угрозу для людей, однако, по мнению экспертов ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", нельзя исключать вероятность его мутации. Кроме того, такой уровень пандемии уже приводит к серьезнейшим экономическим и социальным последствиям, угрожает популяции домашних и диких свиней всего азиатского региона", - сказали в пресс-службе.

По мнению ведомства, продолжающееся распространение АЧС в Европе демонстрирует низкую эффективность принимаемых мер по контролю заболевания, в результате в этом году Россельхознадзор ожидает заноса АЧС во Францию, Германию.

"На сегодняшний день известно, что одна из последних вспышек АЧС в Польше, произошла среди диких кабанов в 12 километрах от границы с Германией – такое расстояние дикие кабаны могут преодолеть за очень короткий срок. Еврокомиссия старается сохранить для стран Евросоюза статусы крупных экспортеров свинины, поэтому нельзя исключать, что масштабы распространения АЧС в Евросоюзе уже сейчас намного шире официально заявленных", - обратили внимание в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что история знает множество примеров изменения генетической структуры вирусов: например, вирус гриппа птиц H5N6, который в 2016-2017 годах вызвал серьезную инфекцию у населения, являлся новым штаммом, возникшим в результате обмена генами между четырьмя разными вирусами. Кроме того, в 2009 году некоторые штаммы вируса гриппа подтипа H1N1 ("свиной грипп"), приобрели способность передаваться от человека к человеку. Между тем, H1N1 уже вызывал пандемии гриппа: в 1918-1919 годах от так называемой "испанки" погибли 40-50 миллионов человек.