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Туризм
2020-01-29T15:23+0300
https://ria.ru/20200129/1564015735.html
Власти Владивостока рекомендовали ограничить турпоток из АТР
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РИА Новости

Власти Владивостока рекомендовали ограничить турпоток из АТР

15:23 29.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Власти Владивостока, чтобы избежать возникновения эпидемии коронавируса, рекомендуют туркомпаниям и турагентам ограничить прием иностранцев из стран АТР, где зафиксирована инфекция, сообщает пресс-служба мэрии.
Официальное обращение администрации Владивостока было направлено туроператорам и турагентам города из-за распространения коронавируса в Китае.
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"Чтобы избежать возникновения эпидемии коронавируса в городе Владивостоке, прошу вас учесть в работе рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и рассмотреть возможность ограничить приём иностранных граждан из стран АТР, подверженных данной эпидемии", – цитируется в сообщении обращение главы города Олега Гуменюка.
В сообщении также говорится, что по информации министерства здравоохранения Приморья в настоящее время в медицинских учреждениях Владивостока и края нет пациентов с диагнозом "коронавирус". Все ранее опубликованные в социальных сетях данные о приморцах с подозрениями на коронавирус подтверждения не нашли. Также по информации ведомства, все лекарственные средства, медицинские изделия, требуемые для лечения пациентов, в больницах и поликлиниках края имеются в достаточном количестве.
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Таким образом масштабы нынешней вспышки коронавируса превысили показатели эпидемии 2002-2003 годов, когда атипичной пневмонией (коронавирус SARS) в Китае заразились 5327 человек. Скончались из них тогда 349 человек.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаТуризмКитайВладивосток
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