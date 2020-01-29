Власти Владивостока рекомендовали ограничить турпоток из АТР

"Чтобы избежать возникновения эпидемии коронавируса в городе Владивостоке, прошу вас учесть в работе рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и рассмотреть возможность ограничить приём иностранных граждан из стран АТР, подверженных данной эпидемии", – цитируется в сообщении обращение главы города Олега Гуменюка.

В сообщении также говорится, что по информации министерства здравоохранения Приморья в настоящее время в медицинских учреждениях Владивостока и края нет пациентов с диагнозом "коронавирус". Все ранее опубликованные в социальных сетях данные о приморцах с подозрениями на коронавирус подтверждения не нашли. Также по информации ведомства, все лекарственные средства, медицинские изделия, требуемые для лечения пациентов, в больницах и поликлиниках края имеются в достаточном количестве.