СГК в 2020 году вложит 1,3 млрд рублей в теплосети Барнаула

"В 2020 году Сибирская генерирующая компания в Барнауле запланировала замену 32 километров тепловых сетей. Общая сумма вложений в теплосетевой комплекс города составит 1,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Компания продолжает реализацию проекта по модернизации системы теплоснабжения в Барнауле, начатого в 2019 году. Упор в ремонтной программе 2020 года будет сделан на квартальные тепловые сети.

В рамках ремонтной и инвестиционной программ отремонтируют 59 участков магистральных, внутриквартальных и циркуляционных сетей: 22 участка магистральных тепловых сетей, 31 участок внутриквартальных тепловых сетей, а также 6 участков восстановления линий циркуляции ГВС.

СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, находится в эксплуатации у компании "Энел Россия".