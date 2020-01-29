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Теплоснабжение
2020-01-29T15:20+0300
https://ria.ru/20200129/1564015593.html
СГК в 2020 году вложит 1,3 млрд рублей в теплосети Барнаула
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РИА Новости

СГК в 2020 году вложит 1,3 млрд рублей в теплосети Барнаула

15:20 29.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на город Барнаул в Алтайском крае
Вид на город Барнаул в Алтайском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) инвестирует 1,3 миллиарда рублей в теплосетевой комплекс Барнаула в 2020 году, следует из сообщения СГК.
"В 2020 году Сибирская генерирующая компания в Барнауле запланировала замену 32 километров тепловых сетей. Общая сумма вложений в теплосетевой комплекс города составит 1,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Компания продолжает реализацию проекта по модернизации системы теплоснабжения в Барнауле, начатого в 2019 году. Упор в ремонтной программе 2020 года будет сделан на квартальные тепловые сети.
В рамках ремонтной и инвестиционной программ отремонтируют 59 участков магистральных, внутриквартальных и циркуляционных сетей: 22 участка магистральных тепловых сетей, 31 участок внутриквартальных тепловых сетей, а также 6 участков восстановления линий циркуляции ГВС.
Красноярск, виды города, Коммунальный мост
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СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, находится в эксплуатации у компании "Энел Россия".
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ТеплоснабжениеБарнаулЭкономика
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