В Баренцевом море около 70% мусора составляет пластик, заявил ученый

ТРОМСЁ (Норвегия), 29 янв – РИА Новости. Около 70% мусора, который ученые из России и Норвегии обнаруживают в Баренцевом море в ходе совместных экспедиций, - это пластик, ситуация не катастрофическая, но требует изучения, рассказала РИА Новости руководитель программ научных исследований в Баренцевом море и Арктике Института морских исследований Норвегии Елена Эриксен.
Российские и норвежские ученые проводят совместные исследования на всей акватории Баренцева моря, что позволяет дать оценку состоянию моря, отследить изменения, которые происходят в экосистеме и главное – проанализировать запасы биоресурсов и просчитать объемы вылова. Кроме того, изучается проблема морского мусора.
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"В Баренцевом море не катастрофическая ситуация, здесь морского мусора гораздо меньше, чем в других регионах. Примерно 70% мусора, который мы находим, – это пластик, но его также гораздо меньше, чем в других регионах. И все же это количество угрожает птицам, рыбам этого региона", - рассказала ученый.
По ее словам, ученым еще предстоит выяснить, как рыба реагирует на микропластик, что происходит с организмом и как это будет влиять на человека в процессе употребления этой рыбы в пищу. "Сейчас Норвегия и Россия реализуют проекты, которые должны ответить на этот вопрос. Это совершенно новая специальность, наработок и исследований пока не так много", - добавила Эриксен.