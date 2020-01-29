Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-01-29T15:20+0300
https://ria.ru/20200129/1564015537.html
В Баренцевом море около 70% мусора составляет пластик, заявил ученый
https://cdn24.img.ria.ru/images/148761/89/1487618957_0:0:4257:2394_1036x0_80_0_0_3253ce69c73c21cf103fbe12d5bac689.jpg
РИА Новости

В Баренцевом море около 70% мусора составляет пластик, заявил ученый

15:20 29.01.2020
189
© Fotolia / JAYМусор в воде
Мусор в воде
© Fotolia / JAY
Мусор в воде. Архивное фото
ТРОМСЁ (Норвегия), 29 янв – РИА Новости. Около 70% мусора, который ученые из России и Норвегии обнаруживают в Баренцевом море в ходе совместных экспедиций, - это пластик, ситуация не катастрофическая, но требует изучения, рассказала РИА Новости руководитель программ научных исследований в Баренцевом море и Арктике Института морских исследований Норвегии Елена Эриксен.
Российские и норвежские ученые проводят совместные исследования на всей акватории Баренцева моря, что позволяет дать оценку состоянию моря, отследить изменения, которые происходят в экосистеме и главное – проанализировать запасы биоресурсов и просчитать объемы вылова. Кроме того, изучается проблема морского мусора.
Пластиковая посуда
19 ноября 2019, 03:24
Опрос: более 80% россиян поддерживают идею ограничить одноразовый пластик
"В Баренцевом море не катастрофическая ситуация, здесь морского мусора гораздо меньше, чем в других регионах. Примерно 70% мусора, который мы находим, – это пластик, но его также гораздо меньше, чем в других регионах. И все же это количество угрожает птицам, рыбам этого региона", - рассказала ученый.
По ее словам, ученым еще предстоит выяснить, как рыба реагирует на микропластик, что происходит с организмом и как это будет влиять на человека в процессе употребления этой рыбы в пищу. "Сейчас Норвегия и Россия реализуют проекты, которые должны ответить на этот вопрос. Это совершенно новая специальность, наработок и исследований пока не так много", - добавила Эриксен.
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись?
22 октября 2018, 15:18Экология
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики и как без них обойтись?Чем грозит нам загрязнение пластиком и как начать заботиться о чистоте планеты уже сейчас - читайте в нашем материале.
0011011
Обсудить 1
РИА НаукаБаренцево мореНорвегияРоссия
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
ФНПР предложила закрепить в Конституции индексацию зарплат
Свиньи
В Россельхознадзоре оценили опасность распространения АЧС
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
Титов попросил генпрокурора проверить дело Baring Vostok
Владивосток
Власти Владивостока рекомендовали ограничить турпоток из АТР
Статуя Фемиды в суде
Житель Йошкар-Олы предстанет перед судом за угрозу убийством приставу
Вид на город Барнаул в Алтайском крае
СГК в 2020 году вложит 1,3 млрд рублей в теплосети Барнаула
Джек Бернс в Шоу Энди Гриффита
Умер один из создателей "Маппет-шоу" Джек Бернс
Статуя Фемиды в суде
Суд в Самаре продлил аресты двум фигурантам дела о ЧП с "Дружбой"
Покупатель держит в руках бутылку молока в магазине Полушка в Санкт-Петербурге
Минсельхоз хочет оценить ход эксперимента по маркировке молочки
Полицейский автомобиль
В Дагестанской энергосбытовой компании прошли обыски
Рейхстаг
В Бундестаге оценили план Медведчука по урегулированию на Донбассе
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Минфин представит правительству поправки в бюджет до 11 февраля
Простуженный мужчина
В России разработают систему анализа защищенности граждан от инфекций
Сурок Фил из Панксатони
Зоозащитники просят заменить предсказывающего весну сурка Фила роботом
LIVE: Встреча Владимира Путина с ушедшими в отставку министрами
Встреча Владимира Путина с ушедшими в отставку министрами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:48В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
18:46В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
Лента новостейМолния