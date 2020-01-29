Россия не обращалась за информацией о "минерах", заявили в ProtonMail

"Мы получили сообщения, что ProtonMail и ProtonVPN в настоящее время частично заблокированы в России. Мы обращаемся в соответствующие органы, чтобы эта блокировка была снята как можно скорее. Несмотря на заявления властей (РФ – ред.) о том, что мы отказали им в содействии, российские власти до сих пор не выходили с нами на связь", - сказал Йен.