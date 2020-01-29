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2020-01-29T15:16+0300
https://ria.ru/20200129/1564015317.html
Россия не обращалась за информацией о "минерах", заявили в ProtonMail
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РИА Новости

Россия не обращалась за информацией о "минерах", заявили в ProtonMail

15:16 29.01.2020
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
ЖЕНЕВА, 29 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Почтовый сервис ProtonMail не получал никаких запросов от властей РФ перед блокировкой, однако рассчитывает, что она будет снята как можно скорее, заявил РИА Новости основатель и генеральный директор ProtonMail Энди Йен.
В среду ФСБ и Роскомнадзор сообщили о блокировке почтового сервиса Protonmail.com (Швейцария) из-за "минирований" объектов на территории РФ. Почтовый сервис использовался "минерами" как в 2019 году, так и - особенно активно - в январе 2020-го. На неоднократные запросы Роскомнадзора о предоставлении сведений о личностях "минеров" компания "реагировала категорическим отказом", заявило ведомство.
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"Мы получили сообщения, что ProtonMail и ProtonVPN в настоящее время частично заблокированы в России. Мы обращаемся в соответствующие органы, чтобы эта блокировка была снята как можно скорее. Несмотря на заявления властей (РФ – ред.) о том, что мы отказали им в содействии, российские власти до сих пор не выходили с нами на связь", - сказал Йен.
По его словам, блокировка сервиса является неэффективным и неподходящим средством для борьбы с кибератаками.
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"Это не остановит киберпреступников от рассылок угроз с другого почтового сервиса и не поможет, если преступники находятся за пределами России. Киберпреступники также, скорее всего, смогут обойти блокировку, используя один их многочисленных VPN-сервисов", - заметил Йен.
Глава компании подчеркнул, что блокировка почты навредит только частным пользователям, ограничит доступ россиян к частной информации.
Ранее ProtonMail в своем микроблоге в Twitter осудила блокировку сервиса в России как необоснованную, но подчеркнула, что готова к диалогу с властями РФ.
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ProtonmailРоскомнадзорФСБ РФШвейцарияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Во как запереживали из ProtonMail. Создали они, видите ли сервис с шифрованием, который недоступен для чтения писем пользователей сотрудникам ФСБ. Вы, между прочим, не учли, что наше ФСБ финансируется миллиардами. Да, пусть где-то россияне недополучают, недоедают, но зато мы в безопасности. Ведь миллиарды выделяются ФСБ! Думаю ФСБ следует проверить, какую операционную систему использовали эти почтовые террористы и в каком текстовом редакторе писали письма. Если это был Виндовс и Ворд, то и их надо заблокировать, как и протонмаил. Сразу меньше зла будет на планете и в России в частности. А то пишут они письма, видите ли!
29 января, 15:38
Диванный эксперт
041008
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