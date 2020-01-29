Путин поблагодарил бывших членов правительства за работу

"Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложной было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны", - сказал Путин, благодаря бывших членов кабинета министров за совместную работу.