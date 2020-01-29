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Формирование нового правительства
2020-01-29T15:38+0300
https://ria.ru/20200129/1564015231.html
Путин поблагодарил бывших членов правительства за работу
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РИА Новости

Путин поблагодарил бывших членов правительства за работу

15:15 29.01.2020 (обновлено: 15:38 29.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с ушедшими в отставку членами правительства РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с ушедшими в отставку членами правительства РФ
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства за работу, отметив, что сложностей было много, на 100% нигде задачи не исполняются, но в целом сделано много важных вещей.
"Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложной было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны", - сказал Путин, благодаря бывших членов кабинета министров за совместную работу.
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Формирование нового правительстваПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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