МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства за работу, отметив, что сложностей было много, на 100% нигде задачи не исполняются, но в целом сделано много важных вещей.
"Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложной было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны", - сказал Путин, благодаря бывших членов кабинета министров за совместную работу.