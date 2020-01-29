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Культура
2020-01-29T21:55+0300
https://ria.ru/20200129/1564015213.html
Редкая скульптура Поля Гогена оказалась подделкой
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РИА Новости

Редкая скульптура Поля Гогена оказалась подделкой

21:55 29.01.2020
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© AFP 2019 / Emmanuel DunandСкульптура Поля Гогена "Head with Horns" на выставке в Музее современного искусства в Нью-Йорке
Скульптура Поля Гогена Head with Horns на выставке в Музее современного искусства в Нью-Йорке
© AFP 2019 / Emmanuel Dunand
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. "Редчайшая" скульптура Поля Гогена, которая, предположительно, стоила музею Гетти (США) от трех до пяти миллионов долларов, оказалась подделкой, сообщает Artnet.
Эксперты установили, что работу "Голова с рогами" (Head with Horns) выполнил неизвестный художник. Ее исключили из постоянной экспозиции музея. Руководство приобрело ее в 2002 году у Wildenstein & Company, некогда влиятельной французско-американской династии арт-дилеров, на которую заведено несколько судебных дел.
Скульптура не принимала участие в недавних крупных выставках французского живописца в Национальных галереях в Оттаве и в Лондоне.
Важным доказательством авторства Гогена долгое время считалось наличие двух фотографий скульптуры в его таитянском путевом дневнике Ноа Ноа. В пресс-релизе музея Гетти в 2002 году высказывалось предположение о том, что эта работа могла быть символическим автопортретом.
"Скульптура у Гогена – сама по себе большая редкость, а эта работа — прекрасный тому пример, — говорила Дебора Гриббон, директор музея Гетти. – Мы очень рады возможности выставить "Голову с рогами" в нашей экспозиции, она будет центральным предметом сектора символического искусства".
На работе нет подписи Гогена. Изначально считалось, что она была сделана в период с 1895 по 1897 год, когда художник жил на Таити, а теперь датировку изменили на 1894 год, а тогда Гоген находился во Франции.
У экспертов давно были сомнения по поводу авторства скульптуры. Некоторые специалисты почти сразу после ее продажи начали говорить о том, что к ее созданию имел отношение коренной житель Маркизских островов Французской Полинезии.
Музей Гетти (J. Paul Getty Museum) находится в Лос-Анджелесе , это самый крупный художественный музей на западном побережье США.
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