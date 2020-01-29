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Титов попросил генпрокурора проверить дело Baring Vostok
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РИА Новости

Титов попросил генпрокурора проверить дело Baring Vostok

15:14 29.01.2020 (обновлено: 15:15 29.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность мер пресечения, применяющихся к фигурантам дела Baring Vostok, сообщила пресс-служба омбудсмена.
В январе Басманный суд Москвы продлил срок ареста партнеру Baring Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину и экс-гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову, которые уже почти год находятся в СИЗО. За день до этого суд продлил домашний арест основателю Baring американцу Майклу Калви, топ-менеджеру французу Филиппу Дельпалю, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву и новому фигуранту - бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову, который был задержан в конце декабря.
"Объективных данных, свидетельствующих о необходимости сохранения для Владимирова, Абгаряна и Зюзина такой меры пресечения, как СИЗО, нет", - пишет Титов. Он указывает, что согласно позиции Верховного суда РФ, выраженной в постановлении пленума от 19 декабря 2013 года, необходимость ознакомления с материалами уголовного дела не может быть единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей.
Он обратил внимание, что перевод Калви, Дельпаля и Кордичева под домашний арест никак не воспрепятствовал расследованию. "Учитывая факт окончания производства следственных действий и сбора доказательств, а также личности Владимирова, Абгаряна и Зюзина, которые являются гражданами России, постоянно проживают в Москве со своими семьями, процессуальные цели могут быть достигнуты и при применении меры пресечения, не связанной с лишением свободы – так же, как и к остальным фигурантам", - говорится в письме.
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"Прошу учесть приведенные доводы при формировании позиции прокуратуры при очередном продлении Абгаряну, Владимирову и Зюзину срока содержания под стражей", - заключил Титов.
По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
Вывеска банка Восточный
21 ноября 2019, 13:18
Суд оставил под арестом принадлежащие Baring Vostok акции банка "Восточный"
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Майкл КалвиДело Bаring VostokИгорь КрасновБорис ТитовСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФРоссияПроисшествия
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