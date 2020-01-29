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Путин встретился с бывшими членами правительства
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РИА Новости

Путин встретился с бывшими членами правительства

15:14 29.01.2020 (обновлено: 15:39 29.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с ушедшими в отставку членами правительства РФ. 29 января 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с ушедшими в отставку членами правительства РФ. 29 января 2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с ушедшими в отставку членами правительства РФ. 29 января 2020
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с бывшими членами правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин в среду встретится с бывшими членами правительства, чтобы обсудить с ними перспективы их дальнейшей занятости и поблагодарить за работу в кабмине.
Во встрече принимают участие зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, бывшие вице-премьеры Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, бывший министр просвещения Ольга Васильева, глава Минспорта Павел Колобков, бывший министр юстиции Александр Коновалов, экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков, бывший министр культуры Владимир Мединский, бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин, бывший глава Минкомсвязи Константин Носков, экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, бывший глава Минтруда Максим Топилин, бывший министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту, что правительство в полном составе уходит в отставку. Новым премьером стал возглавлявший ФНС России Михаил Мишустин. 21 января был объявлен полный состав нового кабмина.
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При этом многие старые члены правительства получили новые должности. Максим Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда России. Вероника Скворцова назначена на пост руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Владимир Мединский стал помощником президента. Как ранее сообщал Песков, он займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах.
В администрацию президента перешли также бывший вице-премьер Дмитрий Козак (он стал заместителем руководителя администрации президента) и экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который теперь будет заниматься экономикой на посту помощника президента РФ.
Медведеву глава государства предложил стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Для этого он внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится эта новая должность.
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Дмитрий МедведевПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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