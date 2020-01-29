Путин встретился с бывшими членами правительства

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с бывшими членами правительства , передает корреспондент РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин в среду встретится с бывшими членами правительства, чтобы обсудить с ними перспективы их дальнейшей занятости и поблагодарить за работу в кабмине.

Во встрече принимают участие зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, бывшие вице-премьеры Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, бывший министр просвещения Ольга Васильева, глава Минспорта Павел Колобков, бывший министр юстиции Александр Коновалов, экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков, бывший министр культуры Владимир Мединский, бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин, бывший глава Минкомсвязи Константин Носков, экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, бывший глава Минтруда Максим Топилин, бывший министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту, что правительство в полном составе уходит в отставку. Новым премьером стал возглавлявший ФНС России Михаил Мишустин. 21 января был объявлен полный состав нового кабмина.

При этом многие старые члены правительства получили новые должности. Максим Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда России. Вероника Скворцова назначена на пост руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Владимир Мединский стал помощником президента. Как ранее сообщал Песков, он займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах.

В администрацию президента перешли также бывший вице-премьер Дмитрий Козак (он стал заместителем руководителя администрации президента) и экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который теперь будет заниматься экономикой на посту помощника президента РФ.