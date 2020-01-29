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Адвокат Голунова прокомментировал задержание экс-полицейских
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РИА Новости

Адвокат Голунова прокомментировал задержание экс-полицейских

15:17 29.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Голунов в Басманном суде Москвы
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин назвал задержание бывших полицейских по делу журналиста "существенным шагом в расследовании".
"Мы добивались возбуждения уголовного дела. Нам было достаточно тяжело это сделать, но впоследствии, после обжалования, уже СК возбудил уголовное дело <…> Мы будем добиваться справедливого расследования", — рассказал он RT.
Ранее в СК сообщили, что пятеро бывших полицейских, занимавшихся делом Ивана Голунова, задержаны. Их подозревают в фальсификации улик. По данным следствия, летом сотрудники полиции "подложили наркотические средства" в рюкзак журналиста и к нему домой.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Басманном суде Москвы
14:25
Экс-полицейских заподозрили в фальсификации улик по делу Голунова
1623015
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСергей БадамшинПроисшествия
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