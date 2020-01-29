Адвокат Голунова прокомментировал задержание экс-полицейских

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин назвал задержание бывших полицейских по делу журналиста "существенным шагом в расследовании".
"Мы добивались возбуждения уголовного дела. Нам было достаточно тяжело это сделать, но впоследствии, после обжалования, уже СК возбудил уголовное дело <…> Мы будем добиваться справедливого расследования", — рассказал он RT.
Ранее в СК сообщили, что пятеро бывших полицейских, занимавшихся делом Ивана Голунова, задержаны. Их подозревают в фальсификации улик. По данным следствия, летом сотрудники полиции "подложили наркотические средства" в рюкзак журналиста и к нему домой.