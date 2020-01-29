ФНПР предложила закрепить в Конституции индексацию зарплат

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает закрепить в конституции обязательную индексацию заработной платы, а также предоставление общероссийским объединениям профсоюзов права законодательной инициативы по социальным и трудовым вопросам, следует из проекта постановления генерального совета ФНПР, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в документе, членские организации ФНПР проанализировали законопроект президента РФ Владимира Путина о поправках в конституцию. Правовой департамент ФНПР обобщил полученные от членских организаций предложения, некоторые из которых полностью или частично подготовлены в виде поправок к законопроекту ко второму чтению.
"Крайне важным является предоставление общероссийским объединениям профсоюзов права законодательной инициативы по социальным и трудовым вопросам. Соответствующее положение необходимо включить в часть 1 статьи 104 Конституции РФ", - говорится в проекте.
Как отмечается в документе, не менее важным, чем безусловная индексация социальных пособий и пенсий, "является закрепление в Конституции РФ положения по обязательной индексации заработной платы".
Постановление предполагает, что председатель ФНПР Михаил Шмаков должен передать соответствующие поправки рабочей группе по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию.
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Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.