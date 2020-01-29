ФНПР предложила закрепить в Конституции индексацию зарплат

Как отмечается в документе, не менее важным, чем безусловная индексация социальных пособий и пенсий, "является закрепление в Конституции РФ положения по обязательной индексации заработной платы".

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.