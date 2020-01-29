Историк: заявлять о встрече Сталина и Гитлера может лишь маргинал

"Жизнь и работа Сталина была изучена исследователями - и мировыми, и нашими - по дням и по часам. Все ученые - и наши, и европейские, и американские - все кто занимался изучением этого периода истории, никогда даже не упоминали как гипотезу, что это могло быть. Документов об этом нет просто потому, что их не могло быть", - добавила она.