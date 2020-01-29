Историк: заявлять о встрече Сталина и Гитлера может лишь маргинал

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Сталин с Гитлером якобы встречались во Львове в 1940 году - это маргинальные заявления человека, который хочет напоминать о своем существовании, считает глава Фонда изучения исторической перспективы, доктор исторических наук Наталия Нарочницкая.
Свое заявление Кравчук сделал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" в ходе дискуссии вокруг слов Владимира Зеленского о том, что СССР несет часть ответственности за начало Второй мировой войны.
"У меня вызывает сожаление историческое сознание первого президента Украины, который утверждает, что якобы есть документы об этой встрече, что эти документы кому-то известны. Кому, интересно, они известны?" - сказала Нарочницкая РИА Новости.
"Жизнь и работа Сталина была изучена исследователями - и мировыми, и нашими - по дням и по часам. Все ученые - и наши, и европейские, и американские - все кто занимался изучением этого периода истории, никогда даже не упоминали как гипотезу, что это могло быть. Документов об этом нет просто потому, что их не могло быть", - добавила она.
По словам Нарочницкой, такая встреча "была абсолютно невозможна" с точки зрения исторической логики. "Сталин по своей стране-то редко ездил. И чтобы он поехал во враждебную Польшу?" - добавила она.
"Очень жаль, что такое лицо, как Кравчук, делает такие недостойные залихватские утверждения. Возможно, ему хочется привлекать к себе внимание, чтобы он не был забыт. Но он сейчас опустился до такого маргинального заявления", - резюмировала Нарочницкая.
18:29Попаданец