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Историк: заявлять о встрече Сталина и Гитлера может лишь маргинал
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РИА Новости

Историк: заявлять о встрече Сталина и Гитлера может лишь маргинал

15:12 29.01.2020 (обновлено: 18:31 29.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРуководитель Европейского института демократии и развития Наталья Нарочницкая
Руководитель Европейского института демократии и развития Наталья Нарочницкая
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Руководитель Европейского института демократии и развития Наталья Нарочницкая . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Сталин с Гитлером якобы встречались во Львове в 1940 году - это маргинальные заявления человека, который хочет напоминать о своем существовании, считает глава Фонда изучения исторической перспективы, доктор исторических наук Наталия Нарочницкая.
Свое заявление Кравчук сделал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" в ходе дискуссии вокруг слов Владимира Зеленского о том, что СССР несет часть ответственности за начало Второй мировой войны.
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"У меня вызывает сожаление историческое сознание первого президента Украины, который утверждает, что якобы есть документы об этой встрече, что эти документы кому-то известны. Кому, интересно, они известны?" - сказала Нарочницкая РИА Новости.
"Жизнь и работа Сталина была изучена исследователями - и мировыми, и нашими - по дням и по часам. Все ученые - и наши, и европейские, и американские - все кто занимался изучением этого периода истории, никогда даже не упоминали как гипотезу, что это могло быть. Документов об этом нет просто потому, что их не могло быть", - добавила она.
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По словам Нарочницкой, такая встреча "была абсолютно невозможна" с точки зрения исторической логики. "Сталин по своей стране-то редко ездил. И чтобы он поехал во враждебную Польшу?" - добавила она.
"Очень жаль, что такое лицо, как Кравчук, делает такие недостойные залихватские утверждения. Возможно, ему хочется привлекать к себе внимание, чтобы он не был забыт. Но он сейчас опустился до такого маргинального заявления", - резюмировала Нарочницкая.
Попаданец
18:29
Попаданец
11491023
Обсудить 7
Наталия НарочницкаяВторая мировая война (1939-1945)Леонид КравчукИосиф Сталин (Джугашвили)Адольф ГитлерВ мире
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