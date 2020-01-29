Голикова рассказала о риске проникновения коронавируса в Россию

Она напомнила, что правительство еще в конце декабря предприняло ряд шагов по нераспространению заболевания. В частности, усилен мониторинг за эпидемиологической обстановкой, усилен контроль на пунктах пропуска на границе РФ, отработаны действия медиков на случай обнаружения этого вируса у пациентов. Кроме того, по ее словам, проработаны "вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения".

"За период мониторинга нами было выявлено 139 заболевших, но пока ни у одного из заболевших коронавируса не обнаружено. Но мы должны понимать, что, хотя мы сейчас не имеем пострадавших, но, тем не менее, это проникновение может быть на территорию России, так как сегодня уже 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса", - сказала Голикова.

По ее словам, власти РФ проводят все необходимые мероприятия. "Мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса, соответствующие работы, в том числе в новосибирском "Векторе", сейчас ведутся", - добавила вице-премьер. Она также указала, что ведется взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения и Китаем. "Реагируем на те рекомендации, которые нам коллеги представляют", - добавила вице-премьер.