Закупки у МСП в Ивановской области достигли 34 млрд рублей

ИВАНОВО, 29 янв – РИА Новости. На сегодняшний день более 1 тысячи субъектов МСП, зарегистрированных на территории . На сегодняшний день более 1 тысячи субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ивановской области , стали поставщиками работ и услуг для крупнейших заказчиков на общую сумму более 34 миллиардов рублей, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Корпорации МСП.

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в среду провели в Ивановской области стратегическую сессию, посвященную реализации мер государственной поддержки малых и средних компаний.

В рамках мероприятия представители Корпорации МСП провели круглый стол, на котором обсудили вопрос участия малого и среднего бизнеса в закупках у крупнейших заказчиков в соответствии с Законом N223-ФЗ. Среди экспертов круглого стола представители Корпорации МСП, МСП Банка, крупнейших заказчиков: АО "РЖД", Госкорпорация "Росатом", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", АО "Транснефть – Верхняя Волга", АО "РН-Ярославль", АО "Водоканал", электронной площадки АО "ТЭК-Торг".

По данным пресс-службы, в 2019 году более 500 крупнейших заказчиков заключили договоры на общую сумму более 10 миллиардов рублей с 615 субъектами МСП, зарегистрированными на территории Ивановской области. В 2019 году номенклатура закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ивановской области, составила 3 324 позиции.