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Закупки у МСП в Ивановской области достигли 34 млрд рублей
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РИА Новости

Закупки у МСП в Ивановской области достигли 34 млрд рублей

15:10 29.01.2020
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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ИВАНОВО, 29 янв – РИА Новости. На сегодняшний день более 1 тысячи субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ивановской области, стали поставщиками работ и услуг для крупнейших заказчиков на общую сумму более 34 миллиардов рублей, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Корпорации МСП.
Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в среду провели в Ивановской области стратегическую сессию, посвященную реализации мер государственной поддержки малых и средних компаний.
В рамках мероприятия представители Корпорации МСП провели круглый стол, на котором обсудили вопрос участия малого и среднего бизнеса в закупках у крупнейших заказчиков в соответствии с Законом N223-ФЗ. Среди экспертов круглого стола представители Корпорации МСП, МСП Банка, крупнейших заказчиков: АО "РЖД", Госкорпорация "Росатом", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", АО "Транснефть – Верхняя Волга", АО "РН-Ярославль", АО "Водоканал", электронной площадки АО "ТЭК-Торг".
По данным пресс-службы, в 2019 году более 500 крупнейших заказчиков заключили договоры на общую сумму более 10 миллиардов рублей с 615 субъектами МСП, зарегистрированными на территории Ивановской области. В 2019 году номенклатура закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Ивановской области, составила 3 324 позиции.
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"Объем закупок у субъектов МСП в регионе планомерно увеличивается на протяжении последних лет. Так, в 2017 году объем закупок увеличился по сравнению с 2016 годом в 1,5 раза - на 3,48 миллиарда рублей, а в 2018 году объем закупок увеличился по сравнению с 2017 годом в 2,6 раза – на 9,45 миллиарда рублей", - отметил представитель корпорации.
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Корпорация МСПИвановская область
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